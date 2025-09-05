У Резерв+ тепер можна сплатити штрафи за 9 видів порушень: деталі від Міноборони
- Мобільний застосунок Резерв+ тепер дозволяє оплачувати штрафи за 9 видів порушень правил військового обліку, включаючи неявку за повісткою.
У липні у мобільному застосунку Резерв+ з'явилася можливість сплачувати штраф за неуточнення даних вчасно. Уже у вересні функціонал розширили.
Тож відтепер онлайн можна сплатити штрафи за 9 видів порушень правил військового обліку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міноборони.
Дивіться також Мобілізація у вересні 2025: кого можуть призвати до лав ЗСУ першочергово
Як сплатити штраф онлайн?
Наразі у Резерв+ можна сплатити штраф, якщо військовозобов'язаний:
не прибув за повісткою до ТЦК та СП;
не став на військовий облік після виповнення 25 років;
не став на військовий облік за новою адресою;
не став на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань;
не став на військовий облік за місцем перебування як ВПО;
не перебував на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;
не надав майно (будівлі, споруди, транспорт) під час мобілізації;
не пройшов або відмовився від проходження ВЛК.
"Один сплачений штраф закриває лише те порушення, за яке він був нарахований", – зауважують у Міноборони.
Щоб сплати штраф онлайн, потрібно:
завантажити застосунок Резерв+ у App Store (для пристроїв iOS/Apple) або Google Play (для Android),
авторизуватися у застосунку, перейти до розділу "Штрафи онлайн" та подайте заяву про визнання порушення,
протягом 3 днів ТЦК та СП розгляне заяву та надішле постанову про порушення,
після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн – 50% від повної суми; на оплату є 20 днів.
Якщо не сплатити вчасно – доведеться платити 17 000 грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів сума подвоюється і становитиме 34 000 грн. Після оплати червона стрічка з попередженням про порушення у застосунку зникає,
– додають у Міноборони.
Там також зауважили, що загалом увесь процес триває приблизно 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу потрібно оновити військовий документ у Резерв+.
При цьому у міністерстві наголосили, що обов'язок виконувати вимоги військового обліку зберігається, а тому повістки можуть надходити й надалі.
Якщо особа буде систематично ігнорувати повістки, то це стане підставою для притягнення до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень.
Чи обов'язково мати застосунок Резерв+ на телефоні?
Юристи зауважують, що застосунок Резерв+ полегшує взаємодію між військовозобов'язаними і ТЦК та СП. У ньому можна дистанційно оновлювати облікові дані, подавати запити на відстрочку чи обирати місце служби для контракту. Це також прискорює опрацювання запитів і зменшує навантаження у ТЦК.
Але при цьому закон не вимагає обов'язкового встановлення застосунку усіма призовниками чи резервістами.