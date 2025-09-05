У липні у мобільному застосунку Резерв+ з'явилася можливість сплачувати штраф за неуточнення даних вчасно. Уже у вересні функціонал розширили.

Тож відтепер онлайн можна сплатити штрафи за 9 видів порушень правил військового обліку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міноборони.

Як сплатити штраф онлайн?

Наразі у Резерв+ можна сплатити штраф, якщо військовозобов'язаний:

не прибув за повісткою до ТЦК та СП;

не став на військовий облік після виповнення 25 років;

не став на військовий облік за новою адресою;

не став на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань;

не став на військовий облік за місцем перебування як ВПО;

не перебував на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;

не надав майно (будівлі, споруди, транспорт) під час мобілізації;

не пройшов або відмовився від проходження ВЛК.

"Один сплачений штраф закриває лише те порушення, за яке він був нарахований", – зауважують у Міноборони.

Щоб сплати штраф онлайн, потрібно:

завантажити застосунок Резерв+ у App Store (для пристроїв iOS/Apple) або Google Play (для Android),

авторизуватися у застосунку, перейти до розділу "Штрафи онлайн" та подайте заяву про визнання порушення,

протягом 3 днів ТЦК та СП розгляне заяву та надішле постанову про порушення,

після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн – 50% від повної суми; на оплату є 20 днів.

Якщо не сплатити вчасно – доведеться платити 17 000 грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів сума подвоюється і становитиме 34 000 грн. Після оплати червона стрічка з попередженням про порушення у застосунку зникає,

– додають у Міноборони.

Там також зауважили, що загалом увесь процес триває приблизно 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу потрібно оновити військовий документ у Резерв+.

При цьому у міністерстві наголосили, що обов'язок виконувати вимоги військового обліку зберігається, а тому повістки можуть надходити й надалі.

Якщо особа буде систематично ігнорувати повістки, то це стане підставою для притягнення до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень.

Чи обов'язково мати застосунок Резерв+ на телефоні?