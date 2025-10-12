Куда жаловаться на "несуществующие" нарушения в ТЦК: объяснение адвоката
- Адвокат Наталья Гнатик объяснила, что уплата штрафа за нарушение правил воинского учета не всегда снимает статус "в розыске".
- Случаи с неправомерными штрафами от ТЦК обычно решают в суде, но это может затянуться на месяцы, а за это время могут прислать новые повестки.
Обычно после оплаты штрафа от ТЦК военнообязанного снимают с розыска. Однако в некоторых случаях человек продолжает "светиться" в базе.
Адвокат адвокатского объединения "Актум" Наталья Гнатик рассказала, что делать военнообязанным в таких случаях и куда жаловаться. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее комментарий "РБК-Украина".
Почему статус "в розыске" не исчезает после оплаты штрафа?
В Украине бывают случаи, когда после оплаты штрафа от ТЦК через некоторое время снова появляется отметка о розыске.
По словам адвоката, если лицо, например, не было в ТЦК 15 – 20 лет и совершило много различных нарушений воинского учета, эта отметка может быть законной. Результат оплаты штрафов зависит от индивидуальной ситуации военнообязанного.
Если вы оплатили штраф и думаете, что это раз и навсегда решит ситуацию с розыском и никто больше не будет вас искать – так это не работает. Но это может быть выходом. Вы платите штраф, вас снимают с розыска и вы решаете вопрос с ТЦК дальше,
– объясняет Гнатик.
Она также добавляет, что уплата штрафа позволяет найти работу с бронированием или законные основания для отсрочки и решать дальше все это в законном поле.
В то же время адвокат отметила, что обычно вопрос с неправомерными штрафами и другими незаконными действиями ТЦК советуют решать в суде. Однако это может затянуться на месяцы, а в Киеве и крупных городах придется ждать еще дольше. За это время мужчине могут направить еще несколько повесток.
В связи с этим в большинстве случаев приходится закрывать производство только после уплаты штрафа. Также можно прийти в ТЦК для решения этого вопроса лично, но если лицо не имеет оснований для отсрочки, то его могут мобилизовать.
Оплата штрафов от ТЦК: что стоит знать?
В приложении Резерв+ запущена функция онлайн-оплаты штрафов для военнообязанных, что позволяет избежать очередей и снижает штраф на 50% при своевременной оплате.
На оплату предоставляется 20 дней, после чего скидка не действует, а неуплата в течение 40 дней удваивает штраф до 34 000 гривен и дело передают в исполнительную службу.
После уплаты штрафа через Резерв+ можно получить бронирование от мобилизации в течение 72 часов, если нет других нарушений.