Силы обороны атаковали завод в России, изготавливающий компоненты для взрывчатки

В ночь на четверг, 4 декабря, подразделения Сил обороны Украины поразили одно из крупнейших химических предприятий в России. Оно производит базовые компоненты для взрывчатых веществ.

Детали операции сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Речь идет о "Невинномысском Азоте" в Ставропольском крае.

Что известно о пораженном заводе?

По результатам атаки Сил обороны, поражен один из цехов производства "Невинномысский Азот", на объекте зафиксирован пожар.

Завод является критически важной составляющей военно-промышленного комплекса врага. Мощность производства составляет более 1 миллиона тонн аммиака и до 1,4 миллиона тонн аммиачной селитры в год.

Это делает предприятие одним из ключевых поставщиков базовых компонентов для взрывчатых веществ и производства боеприпасов.

Важно! Объект на постоянной основе обеспечивает ряд предприятий вражеского ВПК и выполняет функции химического хаба в системе технического обеспечения боевых действий.

Напомним, ночью жители Невинномыска Ставропольского края жаловались на громкие звуки. Над городом прогремело не менее 6 взрывов.

Впоследствии об поражении предприятия сообщили мониторинговые каналы. По их данным, на заводе работают единственные в России установки по производству метилацетата и высокочистой уксусной кислоты, действует первое в стране производство меламина, а с 2024 года – новое производство нитрата калия.