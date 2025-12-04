Сили оборони атакували завод у Росії, що виготовляє компоненти для вибухівки
- У ніч на 4 грудня Сили оборони України атакували завод "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї Росії.
- Підприємство виготовляє компоненти для вибухових речовин; уражено цех, розпочалася пожежа.
У ніч на четвер, 4 грудня, підрозділи Сил оборони України уразили одне з найбільших хімічних підприємств у Росії. Воно виготовляє базові компоненти для вибухових речовин.
Деталі операції повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ. Йдеться про "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї.
Що відомо про уражений завод?
За результатами атаки Сил оборони, уражено один з цехів виробництва "Невинномиський Азот", на об'єкті зафіксовано пожежу.
Завод є критично важливим складником військово-промислового комплексу ворога. Потужність виробництва складає понад 1 мільйон тонн аміаку та до 1,4 мільйона тонн аміачної селітри на рік.
Це робить підприємство одним із ключових постачальників базових компонентів для вибухових речовин і виробництва боєприпасів.
Важливо! Об'єкт на постійній основі забезпечує низку підприємств ворожого ВПК і виконує функції хімічного хабу в системі технічного забезпечення бойових дій.
Нагадаємо, уночі мешканці Невинномиська Ставропольського краю скаржилися на гучні звуки. Там прогриміло щонайменше 6 вибухів.
Згодом про ураження підприємства повідомили моніторингові канали. За їхніми даними, на заводі працюють єдині в Росії установки з виробництва метилацетату та високочистої оцтової кислоти, діє перше в країні виробництво меламіну, а з 2024 року – нове виробництво нітрату калію.
Яких втрат іще зазнав противник?
Окрім цього, Генштаб ЗСУ підтвердив результати удару по скупченню живої сили противника.
Ураження відбулося на полігоні поблизу окупованого Докучаєвська на Донеччині.
Втрати ворога склали 60 військовослужбовців – вбитими та пораненими.
Захисники зазначили, що продовжують вживати заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України.