Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте остается сложной – враг продолжает наступление. Однако Силы обороны в последнее время имеют определенные успехи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Как Сырский оценивает ситуацию на фронте?

По словам Александра Сырского, ежедневно на фронте происходит около 15 – 20 штурмовых действий со стороны Сил обороны.

В то же время ситуация остается сложной: российские войска продолжают наступать на основных направлениях, в частности Покровском и Добропольском.

Напряженная ситуация сохраняется также на Лиманском и Новопавловском направлениях. На других направлениях ситуация характеризуется боевыми действиями низкой интенсивности. В целом ситуация – под нашим контролем. За последнее время имеем определенные успехи,

– подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Во время общения с журналистами Сырский также сообщил, что общая численность наступательной группировки противника составляет около 712 тысяч человек, а протяженность активного фронта – почти 1250 километров. За год эта линия увеличилась примерно на 200 километров.

Кроме того, по словам Сырского, еще около 2400 километров не охвачены боевыми действиями, однако там также необходимо удерживать войска.

Всего на фронте ежедневно происходит от 160 до 190 боевых столкновений: украинские войска продолжают тактику активных контрнаступательных действий и активной обороны.

Это дает нам возможность, во-первых, не отдавать инициативу врагу. А также маневрировать силами и средствами, сосредотачивая основные усилия на проблемных направлениях,

– подытожил главнокомандующий ВСУ.

Россия продолжает наступление: последние новости