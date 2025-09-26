"Имеем определенные успехи": Сырский заявил, что Силы обороны проводят активные контрнаступательные действия
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что Силы обороны проводят около 15 – 20 штурмовых действий ежедневно, имея определенные успехи, несмотря на сложную ситуацию на фронте.
- На фронте ежедневно происходит от 160 до 190 боевых столкновений, а общая численность наступательной группировки противника составляет около 712 тысяч человек.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте остается сложной – враг продолжает наступление. Однако Силы обороны в последнее время имеют определенные успехи.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
Как Сырский оценивает ситуацию на фронте?
По словам Александра Сырского, ежедневно на фронте происходит около 15 – 20 штурмовых действий со стороны Сил обороны.
В то же время ситуация остается сложной: российские войска продолжают наступать на основных направлениях, в частности Покровском и Добропольском.
Напряженная ситуация сохраняется также на Лиманском и Новопавловском направлениях. На других направлениях ситуация характеризуется боевыми действиями низкой интенсивности. В целом ситуация – под нашим контролем. За последнее время имеем определенные успехи,
– подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
Во время общения с журналистами Сырский также сообщил, что общая численность наступательной группировки противника составляет около 712 тысяч человек, а протяженность активного фронта – почти 1250 километров. За год эта линия увеличилась примерно на 200 километров.
Кроме того, по словам Сырского, еще около 2400 километров не охвачены боевыми действиями, однако там также необходимо удерживать войска.
Всего на фронте ежедневно происходит от 160 до 190 боевых столкновений: украинские войска продолжают тактику активных контрнаступательных действий и активной обороны.
Это дает нам возможность, во-первых, не отдавать инициативу врагу. А также маневрировать силами и средствами, сосредотачивая основные усилия на проблемных направлениях,
– подытожил главнокомандующий ВСУ.
Россия продолжает наступление: последние новости
В Институте изучения войны (ISW) сообщили, что сейчас российские войска перегруппировываются для подготовки наступательных операций на нескольких участках фронта. В то же время у них не хватает сил и ресурсов, чтобы вести эти операции одновременно.
Российские военкоры также жалуются на тяжелую ситуацию, которая сложилась для оккупантов на Покровском направлении. Они пишут, что ВСУ окружили захватчиков сразу в 3 "котлах", лишив их путей отхода.
Представитель ОСУВ "Днепр" Трегубов в комментарии 24 Каналу объяснил, что говорить о "котлах" пока рано, хотя российские силы действительно прижали в нескольких местах.