Силы обороны продвигаются на фронте, продолжаются бои возле Доброполья: обзор и карты ISW
- На разных участках фронта ведутся активные боевые действия, где российские войска имеют некоторые успехи, а украинские защитники проводят контратаки.
- Украинские войска удерживают позиции в частности на Северском и Новопавловском направлениях, тогда как российские силы имели успехи в Запорожской и Донецкой областях.
На разных направлениях фронта российская армия пытается вести наступление, а Силы обороны Украины дают врагу отпор. Россияне имели успехи на некоторых участках, в то же время защитники наступали в стратегических районах.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Как аналитики ISW изобразили карту боевых действий?
В Сумской области и на Курщине оккупанты проводили атаки возле Нового Пути, Кондратовки, Варачино, Алексеевки и Юнаковки. У нескольких населенных пунктов ВСУ имели успех.
Украинские войска удерживают позиции в центральной части Волчанска. Оккупанты пытались продвигаться в направлении Травянского водохранилища, Липцев, Казачьей Лопани, Волчанска и Волчанских Хуторов.
Враг также проводил атаки возле Купянска, Кондрашовки, Западного, Каменки, Строевки, Колодязного, Двуречанского, Бологовки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного, Ивановки и в направлении Куриловки.
Оккупанты недавно продвинулись в южной части Загрызово, что у Боровой. Россияне атаковали в районе Богуславки, Копанок и Ольговки. На этом направлении российские войска имеют преимущество в личном составе над украинскими в три раза.
На Лиманском направлении противник продвинулся в Ямполе. Атаки врага происходили у Новоселовки, Дробышева, Среднего, Дерилово, Карповки, Редкодуба, Нового Мира, Ставок, Колодезей, Торского и Заречного.
На Северском направлении украинские войска недавно вернули позиции вблизи Выемки. Атаки врага происходили в районе Серебрянки, Григорьевки, Новоселовки и Переездного.
Карта боевых действий от аналитиков Института изучения войны / Фото ISW
Россияне продвинулись возле Дружковки вблизи Владимировки и Иванополья. В районе Константиновки оккупанты имели успехи в Орехово-Васильевке, Часовом Яру, Белой Горе, Щербиновке, Клебан-Быке, Плещеевке, Берестке, Русином Яру, Полтавке и Владимировке.
Возле Доброполья вражеские войска недавно продвинулись на юго-восток от Золотого Колодца, а также атаковали район Кучеривого Яра, Веселого, Грузского, Шахматного, Нового Шахматного и Заповедного. Силы обороны, вероятно, провели контратаки с Белицкого в направлении Дорожного и Заповедного.
На Покровском направлении враг наступал возле Покровска, Родинского, Новоторецкого, Сухецкого, Новоэкономичного, Миролюбовки, Мирнограда, Проминя, Лысовки, Новоукраинки, Звериного, Котлиного, Удачного, Молодецкого.
На Новопавловском направлении украинские защитники недавно продвинулись возле Котляровки. Оккупанты продвигались в районе Новопавловки, Новосергиевки, Котляровки, Орехового, Удачного, Филиала, Толстого и Ивановки.
Россияне атаковали район Поддубного, Александрограда, Январского, Сосновки, Вороного и Березового, а также вблизи Алексеевки, где одновременно происходило контрнаступление ВСУ.
На Гуляйпольском направлении оккупанты продвигались в пределах Полтавки. Также вражеские атаки происходили вблизи Малиновки, Новогригорьевки, Успеновки и Нововасильевского.
На Запорожском направлении враг не продвинулся вперед, но наступал возле Малой Токмачки, Новоданиловки, Каменского, Новоандреевки, Степного, Степногорска, Плавней и Приморского. На днях украинские и российские специалисты начали ремонтировать две линии электропередач для восстановления внешнего электроснабжения оккупированной Запорожской атомной электростанции.
Подытожим, что украинские войска на днях наступали под Северском и Новопавловкой. Российские войска продвинулись в Запорожской области, на тактических направлениях Константиновка-Дружковка и Доброполье, а также вблизи Боровой, Лимана и Великомихайловки.
Какие изменения произошли на фронте в последнее время?
На днях российские войска атаковали населенный пункт Шахово. Для наступления они выделили 35 единиц бронетехники. Однако Силы обороны противостояли вражескому нападению, остановили колонны и уничтожили часть оккупантов. Немало солдат вражеской армии также были ранены.
Хотя противник и пытается наступать в районе Доброполье, и по словам президента Владимира Зеленского, там россияне несут значительные потери – всего около 13 тысяч солдат России обезврежены вблизи населенного пункта.
За прошедшие сутки ISW писал, что россияне продвинулись на Купянском, Покровском направлениях и у Константиновки – Дружковки, а украинские силы освободили Андреевку в Сумской области и провели успешные операции на Лиманском направлении и Днепропетровской области.