На разных направлениях фронта российская армия пытается вести наступление, а Силы обороны Украины дают врагу отпор. Россияне имели успехи на некоторых участках, в то же время защитники наступали в стратегических районах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Как аналитики ISW изобразили карту боевых действий?

В Сумской области и на Курщине оккупанты проводили атаки возле Нового Пути, Кондратовки, Варачино, Алексеевки и Юнаковки. У нескольких населенных пунктов ВСУ имели успех.

Украинские войска удерживают позиции в центральной части Волчанска. Оккупанты пытались продвигаться в направлении Травянского водохранилища, Липцев, Казачьей Лопани, Волчанска и Волчанских Хуторов.

Враг также проводил атаки возле Купянска, Кондрашовки, Западного, Каменки, Строевки, Колодязного, Двуречанского, Бологовки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного, Ивановки и в направлении Куриловки.

Оккупанты недавно продвинулись в южной части Загрызово, что у Боровой. Россияне атаковали в районе Богуславки, Копанок и Ольговки. На этом направлении российские войска имеют преимущество в личном составе над украинскими в три раза.

На Лиманском направлении противник продвинулся в Ямполе. Атаки врага происходили у Новоселовки, Дробышева, Среднего, Дерилово, Карповки, Редкодуба, Нового Мира, Ставок, Колодезей, Торского и Заречного.

На Северском направлении украинские войска недавно вернули позиции вблизи Выемки. Атаки врага происходили в районе Серебрянки, Григорьевки, Новоселовки и Переездного.

Карта боевых действий от аналитиков Института изучения войны / Фото ISW

Россияне продвинулись возле Дружковки вблизи Владимировки и Иванополья. В районе Константиновки оккупанты имели успехи в Орехово-Васильевке, Часовом Яру, Белой Горе, Щербиновке, Клебан-Быке, Плещеевке, Берестке, Русином Яру, Полтавке и Владимировке.

Возле Доброполья вражеские войска недавно продвинулись на юго-восток от Золотого Колодца, а также атаковали район Кучеривого Яра, Веселого, Грузского, Шахматного, Нового Шахматного и Заповедного. Силы обороны, вероятно, провели контратаки с Белицкого в направлении Дорожного и Заповедного.

На Покровском направлении враг наступал возле Покровска, Родинского, Новоторецкого, Сухецкого, Новоэкономичного, Миролюбовки, Мирнограда, Проминя, Лысовки, Новоукраинки, Звериного, Котлиного, Удачного, Молодецкого.

На Новопавловском направлении украинские защитники недавно продвинулись возле Котляровки. Оккупанты продвигались в районе Новопавловки, Новосергиевки, Котляровки, Орехового, Удачного, Филиала, Толстого и Ивановки.

Россияне атаковали район Поддубного, Александрограда, Январского, Сосновки, Вороного и Березового, а также вблизи Алексеевки, где одновременно происходило контрнаступление ВСУ.

На Гуляйпольском направлении оккупанты продвигались в пределах Полтавки. Также вражеские атаки происходили вблизи Малиновки, Новогригорьевки, Успеновки и Нововасильевского.

На Запорожском направлении враг не продвинулся вперед, но наступал возле Малой Токмачки, Новоданиловки, Каменского, Новоандреевки, Степного, Степногорска, Плавней и Приморского. На днях украинские и российские специалисты начали ремонтировать две линии электропередач для восстановления внешнего электроснабжения оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Подытожим, что украинские войска на днях наступали под Северском и Новопавловкой. Российские войска продвинулись в Запорожской области, на тактических направлениях Константиновка-Дружковка и Доброполье, а также вблизи Боровой, Лимана и Великомихайловки.

Какие изменения произошли на фронте в последнее время?