На різних напрямках фронту російська армія намагається вести наступ, а Сили оборони України дають ворогу відсіч. Росіяни мали успіхи на деяких ділянках, водночас захисники наступали в стратегічних районах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Дивіться також AFP, AP та інші: які відомі ЗМІ потрапили в "список ганьби" через престур в окупацію

Як аналітики ISW зобразили карту бойових дій?

У Сумській області та на Курщині окупанти проводили атаки біля Нового Путі, Кіндратівки, Варачиного, Олексіївки та Юнаківки. Біля кількох населених пунктів ЗСУ мали успіх.

Українські війська утримують позиції в центральній частині Вовчанська. Окупанти намагалися просуватися в напрямку Трав’янського водосховища, Липців, Козачої Лопані, Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

Ворог також проводив атаки біля Куп'янська, Кіндрашівки, Західного, Кам'янки, Строївки, Колодязного, Дворічанського, Бологівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Іванівки та в напрямку Курилівки.

Окупанти нещодавно просунулися в південній частині Загризового, що біля Борової. Росіяни атакували в районі Богуславки, Копанок та Ольгівки. На цьому напрямку російські війська мають перевагу в особовому складі над українськими в три рази.

На Лиманському напрямку противник просунувся в Ямполі. Атаки ворога відбувалися біля Новоселівки, Дробишева, Середнього, Дерилового, Карпівки, Рідкодуба, Нового Миру, Ставок, Колодязів, Торського та Зарічного.

На Сіверському напрямку українські війська нещодавно повернули позиції поблизу Виймки. Атаки ворога відбувалися в районі Серебрянки, Григорівки, Новоселівки та Переїзного.

Карта бойових дій від аналітиків Інституту вивчення війни / Фото ISW

Росіяни просунулися біля Дружівки поблизу Володимирівки та Іванопілля. У районі Костянтинівки окупанти мали успіхи в Оріхово-Василівці, Часовому Яру, Білій Горі, Щербинівці, Клебан-Бику, Плещіївці, Берестку, Русиному Яру, Полтавці та Володимирівці.

Біля Добропілля ворожі війська нещодавно просунулися на південний схід від Золотого Колодязя, а також атакували район Кучерівого Яру, Веселого, Грузького, Шахового, Нового Шахового та Заповідного. Сили оборони, ймовірно, провели контратаки з Білицького в напрямку Дорожнього та Заповідного.

На Покровському напрямку ворог наступав біля Покровська, Родинського, Новоторецького, Сухецького, Новоекономічного, Миролюбівки, Мирнограда, Проміня, Лисівки, Новоукраїнки, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького.

На Новопавлівському напрямку українські захисники нещодавно просунулися біля Котлярівки. Окупанти просувалися в районі Новопавлівки, Новосергіївки, Котлярівки, Горіхового, Удачного, Філії, Товстого та Іванівки.

Росіяни атакували район Піддубного, Олександрограда, Січневого, Соснівки, Вороного та Березового, а також поблизу Олексіївки, де водночас відбувався контрнаступ ЗСУ.

На Гуляйпільському напрямку окупанти просувалися в межах Полтавки. Також ворожі атаки відбувалися поблизу Малинівки, Новогригорівки, Успенівки та Нововасилівського.

На Запорізькому напрямку ворог не просунувся вперед, але наступав біля Малої Токмачки, Новоданилівки, Кам'янського, Новоандріївки, Степового, Степногірська, Плавнів і Приморського. Днями українські та російські фахівці почали ремонтувати дві лінії електропередач для відновлення зовнішнього електропостачання окупованої Запорізької атомної електростанції.

Підсумуємо, що українські війська днями наступали під Сіверськом і Новопавлівкою. Російські війська просунулися в Запорізькій області, на тактичних напрямках Костянтинівка-Дружківка та Добропілля, а також поблизу Борової, Лиману та Великомихайлівки.

Які зміни відбулися на фронті останнім часом?