Россия системно вкладывается в различные информационно-психологические операции. Там пытаются существенно преувеличить любой свой тактический успех.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что российская пропаганда так же раскручивала ситуацию вокруг прорыва на Покровском направлении. Там уже рассказывали, что фронт может "обвалиться со дня на день".

Как Россия нагнетает ситуацию по фронту?

Как отметил Мусиенко, бои на Покровском направлении продолжаются уже более года. В свое время в западных СМИ постоянно выходили материалы, что якобы уже вот-вот начнутся бои на Покровск. Но тогда этого не произошло.

Многие издания об этом писали. Российская пропаганда тоже информационно все это подогревала. Сейчас возникла вот такая ситуация. У врага пошли тактические успехи на этом участке фронта после фактически годовой оборонительной операции ВСУ,

– сказал Мусиенко.

При этом у врага получился даже не прорыв, а больше рейд. Они имели целью максимально прорваться вперед. Параллельно сразу же включилась российская пропаганда об "обвале фронта". И все это происходило на фоне встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Путиным.

Они тут борются не только за внимание россияне или за желание посеять панику среди украинцев. Им нужно внимание мира. Значительных побед у врага на фронте нет. Есть тактические успехи ценой лет противостояний и сотен тысяч уничтоженных и раненых россиян,

– подчеркнул Мусиенко.

В России до сих пор пытаются показать, что якобы они могут буквально бесконечно воевать. И так же вбрасывают неадекватные требования, чтобы Украина выходила со своей территории в обмен на прекращение боевых действий.

Ситуация под Добропольем: кратко