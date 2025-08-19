Як Росія змусила світ повірити в те, що фронт в Україні може "обвалитися з дня на день"
- Росія системно вкладається в різні інформаційно-психологічні операції.
- Вони намагаються створити враження для світу, ніби фронт в Україні легко "обвалиться з дня на день".
- Військовослужбовець ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко прокоментував те, як працює російська пропаганда.
Росія системно вкладається в різні інформаційно-психологічні операції. Там намагаються суттєво перебільшити будь-який свій тактичний успіх.
Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що російська пропаганда так само розкручувала ситуацію довкола прориву на Покровському напрямку. Там вже розповідали, що фронт може "обвалитися з дня на день".
Дивіться також Три помилки до Добропілля: чому росіянам вдався прорив на Покровському напрямку і що буде далі
Як Росія нагнітає ситуацію щодо фронту?
Як наголосив Мусієнко, бої на Покровському напрямку тривають вже більш ніж рік. Свого часу в західних ЗМІ постійно виходили матеріали, що буцімто вже ось-ось розпочнуться бої на Покровськ. Але тоді цього не сталося.
Багато видань про це писало. Російська пропаганда теж інформаційно все це підігрівала. Зараз виникла ось така ситуація. У ворога пішли тактичні успіхи на цій ділянці фронту після фактично річної оборонної операції ЗСУ,
– сказав Мусієнко.
При цьому у ворога вийшов навіть не прорив, а більше рейд. Вони мали на меті максимально прорватися вперед. Паралельно одразу ж ввімкнулася російська пропаганда про "обвал фронту". І все це відбувалося на тлі зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Путіним.
Вони тут борються не лише за увагу росіяни чи за бажання посіяти паніку серед українців. Їм потрібна увага світу. Значних перемог у ворога на фронті немає. Є тактичні успіхи ціною років протистоянь та сотень тисяч знищених та поранених росіян,
– підкреслив Мусієнко.
В Росії й досі намагаються показати, що нібито вони можуть буквально нескінченно воювати. І так само вкидають неадекватні вимоги, щоб Україна виходила зі своєї території в обмін на припинення бойових дій.
Ситуація під Добропіллям: коротко
- На початку серпня ворог знайшов прогалини в обороні та почав лізти невеликими групами східніше від Добропілля. 11 серпня DeepState повідомляли, що там склалася хаотична обстановка.
- Сили оборони залучили на цей напрямок додаткові війська. Зокрема й підрозділи 1 корпусу НГУ "Азов". З 4 по 16 серпня вдалося зачистити населені пункти Грузьке; Рубіжне; Нововодяне; Петрівка; Веселе; Золотий Колодязь. Також вдалося знищити ДРГ окупантів в Покровську.