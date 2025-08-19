Росія системно вкладається в різні інформаційно-психологічні операції. Там намагаються суттєво перебільшити будь-який свій тактичний успіх.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що російська пропаганда так само розкручувала ситуацію довкола прориву на Покровському напрямку. Там вже розповідали, що фронт може "обвалитися з дня на день".

Як Росія нагнітає ситуацію щодо фронту?

Як наголосив Мусієнко, бої на Покровському напрямку тривають вже більш ніж рік. Свого часу в західних ЗМІ постійно виходили матеріали, що буцімто вже ось-ось розпочнуться бої на Покровськ. Але тоді цього не сталося.

Багато видань про це писало. Російська пропаганда теж інформаційно все це підігрівала. Зараз виникла ось така ситуація. У ворога пішли тактичні успіхи на цій ділянці фронту після фактично річної оборонної операції ЗСУ,

– сказав Мусієнко.

При цьому у ворога вийшов навіть не прорив, а більше рейд. Вони мали на меті максимально прорватися вперед. Паралельно одразу ж ввімкнулася російська пропаганда про "обвал фронту". І все це відбувалося на тлі зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Путіним.

Вони тут борються не лише за увагу росіяни чи за бажання посіяти паніку серед українців. Їм потрібна увага світу. Значних перемог у ворога на фронті немає. Є тактичні успіхи ціною років протистоянь та сотень тисяч знищених та поранених росіян,

– підкреслив Мусієнко.

В Росії й досі намагаються показати, що нібито вони можуть буквально нескінченно воювати. І так само вкидають неадекватні вимоги, щоб Україна виходила зі своєї території в обмін на припинення бойових дій.

Ситуація під Добропіллям: коротко