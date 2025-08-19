Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що російська пропаганда так само розкручувала ситуацію довкола прориву на Покровському напрямку. Там вже розповідали, що фронт може "обвалитися з дня на день".

Дивіться також Три помилки до Добропілля: чому росіянам вдався прорив на Покровському напрямку і що буде далі

Як Росія нагнітає ситуацію щодо фронту?

Як наголосив Мусієнко, бої на Покровському напрямку тривають вже більш ніж рік. Свого часу в західних ЗМІ постійно виходили матеріали, що буцімто вже ось-ось розпочнуться бої на Покровськ. Але тоді цього не сталося.

Багато видань про це писало. Російська пропаганда теж інформаційно все це підігрівала. Зараз виникла ось така ситуація. У ворога пішли тактичні успіхи на цій ділянці фронту після фактично річної оборонної операції ЗСУ,

– сказав Мусієнко.

При цьому у ворога вийшов навіть не прорив, а більше рейд. Вони мали на меті максимально прорватися вперед. Паралельно одразу ж ввімкнулася російська пропаганда про "обвал фронту". І все це відбувалося на тлі зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Путіним.

Вони тут борються не лише за увагу росіяни чи за бажання посіяти паніку серед українців. Їм потрібна увага світу. Значних перемог у ворога на фронті немає. Є тактичні успіхи ціною років протистоянь та сотень тисяч знищених та поранених росіян,

– підкреслив Мусієнко.

В Росії й досі намагаються показати, що нібито вони можуть буквально нескінченно воювати. І так само вкидають неадекватні вимоги, щоб Україна виходила зі своєї території в обмін на припинення бойових дій.

Ситуація під Добропіллям: коротко