Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що російська пропаганда так само розкручувала ситуацію довкола прориву на Покровському напрямку. Там вже розповідали, що фронт може "обвалитися з дня на день".
Як Росія нагнітає ситуацію щодо фронту?
Як наголосив Мусієнко, бої на Покровському напрямку тривають вже більш ніж рік. Свого часу в західних ЗМІ постійно виходили матеріали, що буцімто вже ось-ось розпочнуться бої на Покровськ. Але тоді цього не сталося.
Багато видань про це писало. Російська пропаганда теж інформаційно все це підігрівала. Зараз виникла ось така ситуація. У ворога пішли тактичні успіхи на цій ділянці фронту після фактично річної оборонної операції ЗСУ,
– сказав Мусієнко.
При цьому у ворога вийшов навіть не прорив, а більше рейд. Вони мали на меті максимально прорватися вперед. Паралельно одразу ж ввімкнулася російська пропаганда про "обвал фронту". І все це відбувалося на тлі зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Путіним.
Вони тут борються не лише за увагу росіяни чи за бажання посіяти паніку серед українців. Їм потрібна увага світу. Значних перемог у ворога на фронті немає. Є тактичні успіхи ціною років протистоянь та сотень тисяч знищених та поранених росіян,
– підкреслив Мусієнко.
В Росії й досі намагаються показати, що нібито вони можуть буквально нескінченно воювати. І так само вкидають неадекватні вимоги, щоб Україна виходила зі своєї території в обмін на припинення бойових дій.
Ситуація під Добропіллям: коротко
- На початку серпня ворог знайшов прогалини в обороні та почав лізти невеликими групами східніше від Добропілля. 11 серпня DeepState повідомляли, що там склалася хаотична обстановка.
- Сили оборони залучили на цей напрямок додаткові війська. Зокрема й підрозділи 1 корпусу НГУ "Азов". З 4 по 16 серпня вдалося зачистити населені пункти Грузьке; Рубіжне; Нововодяне; Петрівка; Веселе; Золотий Колодязь. Також вдалося знищити ДРГ окупантів в Покровську.