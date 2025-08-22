Бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко более года стоят на обороне Волчанска. Среди них – защитники батальона "Шквал", который состоит из бывших осужденных.

Им доверяют чрезвычайно сложные операции в Волчанске. Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала в эфире 24 Канала, что за год мотивация бойцов батальона "Шквал" только усилилась.

"Сейчас "Шквалу" доверяют очень сложные операции именно в Волчанске. Когда смотришь на видео, не верится, что туда человек может дойти, но они доходят. Они там задерживаются на длительное время. Потому что выйти трудно. Бойцы должны выполнить определенные задачи, которые им поставили", – сказала она.

Истории защитников Волчанска

Год назад к бригаде присоединились 70 бойцов, бывших осужденных. Заместитель командира по психподдержке батальона 57 ОМПБр Палыч отметил, что они показали себя с достойной стороны, показали, как могут воевать, набрались опыта. Сейчас они выполняют такие задачи, которые могут не все подразделения.

Четыре наших военнослужащих взяли в плен 16 военнослужащих, три наших – взяли десять. За более год подразделение взяло в плен около 100 пленных в целом. Было ликвидировано непосредственно в стрелковых боях нашими бойцами около 300 врагов. Четыре наших военнослужащих ликвидировали ДРГ в составе шести человек. Но это шесть человек, проходивших спецподготовку, они были достаточно обучены. Ребята справились,

– поделился он.