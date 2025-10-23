Военный сказал, есть ли угроза прорыва россиян в Купянске

В сентябре 2025 года ситуация в Купянске обострилась. Россияне накапливается. ВСУ не могут сейчас этому помешать, потому что у врага больше ресурсов.

Однако оккупантам не удастся осуществить серьезный прорыв в Купянске. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил военный, оператор разведдрона.

Читайте также Всех остальных – уничтожили: военный рассказал, как схватил оккупанта, заползшего в Купянск по трубе

"Их ресурсы превосходят наши. Это дает им возможность накапливаться. Мы не успеваем нивелировать этот накопительный эффект. Но они не могут накопиться до такой степени, чтобы осуществить какой-то очень серьезный прорыв", – считает он.

Почему опасна оккупация Купянска?

Купянск имеет очень важное значение для архитектуры нашего Восточного фронта. Если захватчики возьмут город, то используют его как плацдарм для обстрелов и дальнейшего наступления на Славянск. Оккупировав Купянск, российская армия сможет перерезать основную логистическую артерию Краматорско-Славянской агломерации.

Если они зайдут в Купянск, у них действительно появится возможность перерезать трассу Харьков – Изюм, которая является крайне важной логистической частью Краматорской и Славянской агломерации. Поэтому мы потеряем часть Харьковской области и потеряем логистику на остаток Донецкой области, который мы держим,

– объяснил военный.

Заметим, что сейчас идет сбор на авто для военных в Купянск. Оператор разведдрона подчеркнул, что для того, чтобы приехать на позицию, привезти боеприпасы и так далее, нужно авто. Это очень важно для того, чтобы бороться с врагом. Присоединиться можно по ссылке.

Что происходит в Купянске?