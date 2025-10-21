Собирались аж полгода: полковник запаса раскрыл, к чему готовились россияне
- Россияне полгода накапливали технику для механизированных штурмов, в частности, на Малую Токмачку в Запорожской области.
- Украинские защитники уничтожают российские колонны, пытаясь остановить их продвижение к Запорожью.
Механизированные штурмы со стороны россиян не прекращаются. В частности, на Малую Токмачку Запорожской области. Для этого оккупанты готовились примерно полгода.
Враг активно собирал технику для механизированных штурмов. Это в эфире 24 Канала заметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
"Практически не было техники. Они примерно полгода и больше собирали ее во вторую волну. То есть взяли так называемую паузу для производства, восстановления, накопления техники, вывели ее. Сейчас там выведена вторая волна практически в армейские тылы. По некоторым позициям они пытаются выводить ее. Десятки единиц техники бывает в колоннах", – сказал он.
Почему это направление важно для россиян?
Роман Свитан отметил, что захватчики пытаются использовать технику осенью. Ведь туманы, низкая облачность не дают возможности ВСУ работать FPV-дронами в полном объеме.
Полтора – два месяца такой погоды, когда можно будет под прикрытием дождей, туманов, низкой облачности выполнять штурмы, в частности, с поддержкой техники. Они будут использовать это время,
– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.
Украинские защитники нашли некоторые механизмы, как уничтожать российские колонны в не очень хороших для FPV-дронов погодных условиях. Одна из колонн уже была уничтожена. По всей линии фронта от Васильевки до Купянска ликвидируется по несколько колонн в сутки.
Направление на Малую Токмачку очень важно для россиян. Им нужно подойти к высотам из Запорожья. Сейчас они пытались выйти из Васильевки через Каменское вдоль старого берега Каховского водохранилища в сторону Запорожья. Их остановили, оккупанты понесли достаточно серьезные потери. ВСУ отбили Малую Токмачку, взяли под контроль.
Россияне пытаются дальше выйти на высоты перед Запорожьем. Дальность с этих высот до Запорожья – до 15 километров. Это означает, что могут вытянуть артиллерию и начать обстреливать южные окраины Запорожья. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать севернее Малой Токмачки. Сейчас на это направление направлены дополнительные резервы,
– пояснил военный эксперт.
Логистика россиян на этом направлении сложная. Оно расположено примерно в 500 километрах от основных военных хабов. Однако россияне пытаются накопиться, в основном в районе Токмака.
Токмак и Васильевка – у них два основных военных хаба, которые они сейчас создали под это направление в сторону Запорожья. Хотя основная стратегическая задача – это расширение сухопутного коридора по линии Запорожье – Покровск,
– добавил Свитан.
Что известно о механизированных штурмах врага?
Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что 20 октября российские войска активизировали штурмовые действия сразу на нескольких направлениях на юге. Для атак враг привлек пехоту, бронетехнику, квадроциклы и мотоциклы. В частности, в направлениях Малой Токмачки, Щербаков, Новоданиловки и Новоандреевки.
DeepState сообщает, что оккупанты проводят механизированные штурмы на юге. Однако россияне теряют много техники. В частности, во время штурмовых действий по отрезку Щербаки – Нестерянка – Роботино – Новопокровка – Малая Токмачка большинство вражеской техники было поражено еще до ее подхода к линии боевого соприкосновения. После подбития техники штурм продолжила пехота.