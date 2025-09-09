Больше всего проблем на этом направлении: удержит ли Украина Покровск
- Российские оккупанты концентрируют силы на Покровском направлении, но Украина успешно отражает их атаки.
- Военный эксперт отмечает, что российская армия не достигнет полного контроля над Донецкой областью до Нового года, хотя имеет определенные продвижения.
- Враг концентрирует усилия на Покровско-Добропольском направлении, но темпы их продвижения медленные, а потери огромные.
Сейчас самая горячая ситуация на Покровском направлении. Российские оккупанты перебрасывают туда основные силы и резервы. Однако Украина выбивает врага.
Российская армия не сможет захватить полностью Донецкую область до Нового года, хотя, к сожалению, будет иметь определенные продвижения. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Дмитрий Жмайло.
Что происходит на фронте?
Дмитрий Жмайло отметил, что россияне провалили летнюю следующую кампанию. Поджатием к Серебрянскому лесничеству, подходом к Купянску и движением по селам, где российская пехота несет огромные потери, враг гордиться не может.
Именно поэтому оккупанты уменьшают свои аппетиты. Уже не говорится о создании буферной зоны на территории Сумской и Харьковской областей. Россияне имели в последние дни определенное продвижение в населенном пункте Юнаковка. Но Силы обороны атакуют на других участках. В частности, наши бойцы сохранили свои позиции на территории России, в районе населенного пункта Теткино.
С Сумского направления вместо подразделений морской пехоты заходят мотострелковые подразделения, которые менее подготовлены, с Приднепровского направления. Основными силами является 155 бригада морской пехоты, которая еще воевала на Курщине, пытаясь ликвидировать украинский плацдарм. Это подразделения их ВДВ. Так же точечно они добавляют спецназовцев, которые действуют в этих районах как диверсионно-разведывательные группы.
Основная тактика россиян заключается в том, чтобы по несколько человек просачиваться между позициями Сил обороны, а потом пытаться накопиться. Конечно, мы их выбиваем, как выбиваем из Купянска, с самого Покровска, где они движутся, в частности, в районе Звирово и по улицам Киевская и Леонтовича. Но на это все нужно время, потому что они уничтожаются преимущественно дронами,
– сказал военный эксперт.
Фактически все захватчики перебрасывают на одно направление – Покровско-Добропольское. Ситуация на Добропольском направлении тесно связана с тем, как будут развиваться боевые действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации.
Есть ли у россиян силы захватить всю Донецкую область до Нового года? К счастью, нет. Будут ли они иметь продвижение? Очевидно, что да. Скорее всего, они будут пытаться как-то восстановить утраченные позиции в Добропольском клине. Хотя буквально сегодня там снова была захвачена большая группа российских военнопленных,
– подчеркнул исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.
С обороной в районе Константиновки у россиян тоже не складывается. Они имели определенные продвижения в юго-восточной части нашего плацдарма вокруг Константиновки, но его темп очень медленный и сопровождается огромными потерями. Поэтому у врага нет какого-то хитрого плана. Они накапливают технику, личный состав в надежде, что на этот раз сработает.
Ситуация возле Покровска: главное
В Генштабе ВСУ сообщили, что в течение минувших суток на Покровском направлении наши военные остановили 64 атаки в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Проминь, Зверево, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Дачное, Новоукраинка, Сухой Яр, Шахово, Молодецкое и в сторону Покровска, Торецкого, Новоэкономического, Новопавловки.
По данным DeepStateMAP, ситуация возле Покровска очень сложная. Враг перебрасывает туда лучшие бригады морской пехоты, задача которых просачиваться в город малыми группами. В то же время продолжаются постоянные обстрелы всех прилегающих к Покровску и Мирнограду крупных населенных пунктов, в частности, Родинское, Белицкое, Доброполье, Белозерское и даже Новодонецкое и Александровка.
Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал, что основной удар российских захватчиков сейчас приходится на Покровск, Лиман. Однако у врага все плохо с личным составом. Бойцы, которые наступают, не могут эффективно воевать на поле боя. Поэтому Силы обороны ликвидируют их.