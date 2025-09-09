Сейчас самая горячая ситуация на Покровском направлении. Российские оккупанты перебрасывают туда основные силы и резервы. Однако Украина выбивает врага.

Российская армия не сможет захватить полностью Донецкую область до Нового года, хотя, к сожалению, будет иметь определенные продвижения. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Дмитрий Жмайло.

Что происходит на фронте?

Дмитрий Жмайло отметил, что россияне провалили летнюю следующую кампанию. Поджатием к Серебрянскому лесничеству, подходом к Купянску и движением по селам, где российская пехота несет огромные потери, враг гордиться не может.

Именно поэтому оккупанты уменьшают свои аппетиты. Уже не говорится о создании буферной зоны на территории Сумской и Харьковской областей. Россияне имели в последние дни определенное продвижение в населенном пункте Юнаковка. Но Силы обороны атакуют на других участках. В частности, наши бойцы сохранили свои позиции на территории России, в районе населенного пункта Теткино.

С Сумского направления вместо подразделений морской пехоты заходят мотострелковые подразделения, которые менее подготовлены, с Приднепровского направления. Основными силами является 155 бригада морской пехоты, которая еще воевала на Курщине, пытаясь ликвидировать украинский плацдарм. Это подразделения их ВДВ. Так же точечно они добавляют спецназовцев, которые действуют в этих районах как диверсионно-разведывательные группы.

Основная тактика россиян заключается в том, чтобы по несколько человек просачиваться между позициями Сил обороны, а потом пытаться накопиться. Конечно, мы их выбиваем, как выбиваем из Купянска, с самого Покровска, где они движутся, в частности, в районе Звирово и по улицам Киевская и Леонтовича. Но на это все нужно время, потому что они уничтожаются преимущественно дронами,

– сказал военный эксперт.

Фактически все захватчики перебрасывают на одно направление – Покровско-Добропольское. Ситуация на Добропольском направлении тесно связана с тем, как будут развиваться боевые действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Есть ли у россиян силы захватить всю Донецкую область до Нового года? К счастью, нет. Будут ли они иметь продвижение? Очевидно, что да. Скорее всего, они будут пытаться как-то восстановить утраченные позиции в Добропольском клине. Хотя буквально сегодня там снова была захвачена большая группа российских военнопленных,

– подчеркнул исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

С обороной в районе Константиновки у россиян тоже не складывается. Они имели определенные продвижения в юго-восточной части нашего плацдарма вокруг Константиновки, но его темп очень медленный и сопровождается огромными потерями. Поэтому у врага нет какого-то хитрого плана. Они накапливают технику, личный состав в надежде, что на этот раз сработает.

Ситуация возле Покровска: главное