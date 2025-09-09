Зараз найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Російські окупанти перекидають туди основні сили та резерви. Однак Україна вибиває ворога.

Російська армія не зможе захопити повністю Донецьку область до Нового року, хоча, на жаль, матиме певні просування. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Дмитро Жмайло.

Що відбувається на фронті?

Дмитро Жмайло зазначив, що росіяни провалили літню наступну кампанію. Підтисканням до Серебрянського лісництва, підходом до Куп'янська і руханням по селах, де російська піхота зазнає величезних втрат, ворог пишатися не може.

Саме тому окупанти зменшують свої апетити. Вже не мовиться про створення буферної зони на території Сумської і Харківської областей. Росіяни мали в останні дні певне просування в населеному пункті Юнаківка. Але Сили оборони атакують на інших ділянках. Зокрема, наші бійці зберегли свої позиції на території Росії, у районі населеного пункту Тьоткіно.

Із Сумського напрямку замість підрозділів морської піхоти заходять мотострілецькі підрозділи, які менш підготовлені, з Придніпровського напрямку. Основними силами є 155 бригада морської піхоти, яка ще воювала на Курщині, намагаючись ліквідувати український плацдарм. Це підрозділи їхніх ВДВ. Так само точково вони додають спецпризначенців, які діють у цих районах як диверсійно-розвідувальні групи.

Основна тактика росіян полягає у тому, щоб по кілька осіб просочуватися між позиціями Сил оборони, а потім намагатися накопичитися. Звісно, ми їх вибиваємо, як вибиваємо із Куп'янська, із самого Покровська, де вони рухаються, зокрема, в районі Звірового і по вулицях Київська і Леонтовича. Але на це все потрібен час, тому що вони знищуються переважно дронами,

– сказав військовий експерт.

Фактично усе загарбники перекидають на один напрямок – Покровсько-Добропільський. Ситуація на Добропільському напрямку тісно пов'язана з тим, як розвиватимуться бойові дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Чи є у росіян сили захопити всю Донеччину до Нового року? На щастя, ні. Чи матимуть вони просування? Очевидно, що так. Найімовірніше, вони намагатимуться якось відновити втрачені позиції у Добропільському клині. Хоча буквально сьогодні там знову була захоплена велика група російських військовополонених,

– підкреслив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

З обороною у в районі Костянтинівки у росіян теж не складається. Вони мали певні просування у південно-східній частині нашого плацдарму навколо Костянтинівки, але його темп дуже повільний і супроводжується величезними втратами. Тому у ворога немає якогось хитрого плану. Вони накопичують техніку, особовий склад в надії, що на цей раз спрацює.

Ситуація біля Покровська: головне