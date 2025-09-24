Российские оккупанты лезут на Покровском направлении. Они пытаются сделать все, чтобы обороняться здесь стало невыносимо.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. По его словам, в последнее время российские оккупанты используют несколько иную тактику, чем обычно. Сейчас ее применяют на разных участках фронта.

Каковы бои на Покровском направлении?

Как отметил Шарп, конечно, что все детали знают только Силы обороны Украины. Если же смотреть со стороны, то кажется, что линии обороны на Покровском направлении не слишком плотные по разным причинам. Поэтому оккупанты ищут слабые места, через которые пробуют инфильтроваться. Так возрастает опасность атаки с флангов.

Параллельно оккупанты наносят удары по логистике. На Покровском направлении враг пытается перерезать линии снабжения.

Подход оккупантов видно по карте. Они пытаются перерезать линии снабжения и создать угрозу с фланга. Там хотят растянуть линию обороны, которая и так не является насыщенной. Все для того, чтобы на каком-то этапе сделать оборону здесь просто невыносимой,

– сказал Шарп.

Ситуация на фронте: кратко