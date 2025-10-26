Такого количества пехоты еще не было, – 63 ОМБр о ситуации на Лиманском направлении

На Лиманском направлении враг совершил за минувшие сутки 12 атак. Противник попытался просочиться в украинскую оборону. Когда россиянам удается инфильтроваться вглубь позиций СОУ, они пытаются как можно быстрее на камеру помахать оттуда своим триколором.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал начальник отделения коммуникаций 63 ОМБр Ростислав Яцишин, объяснив, что таким образом российские войска хотят показать своему высшему командованию, что они заняли стратегический или тактический пункт. Однако такие "фильмы" становятся последними для оккупантов, потому что их беспощадно уничтожает огонь СОУ.

Россия применяет тактику инфильтрации

Еще одной ключевой задачей россиян, как отметил Яцишин, является попытка запугать украинских военных своим численным преимуществом. Он отметил, что, что враг хочет заставить ВСУ отступать.

Мы уже два с половиной года держим эти позиции и с них не отходим несмотря на колоссальное давление врага, который сейчас происходит. Сейчас это самое большое пехотное давление, такого количества пехоты еще не было за все время нашего пребывания здесь,

– озвучил Яцишин.

Начальник отделения коммуникаций 63 ОМБр заметил на том, что тактика инфильтрации, к которой сегодня прибегает российская армия, дает определенные результаты. Потому что, по его словам, украинским военным не хватает экипажей БпЛА.

"Нам не хватает дронов, нам не хватает именно экипажей. У нас их довольно много, но у врага все равно значительно больше. Россияне этим пользуются, бросают "на мясо" своих пехотинцев. Из группы, которая выходит, это пять человек, до позиции доползет один или ни один. Но противнику на это безразлично, он продолжает использовать эту тактику", – объяснил Яцишин.

Он подытожил, что со стороны СОУ применяются не только дроны, но и очень активно привлечена пехота для зачистки территорий от российских оккупантов. Яцишин заверил, что бойцам 63 ОМБр удается уничтожать большое количество личного состава противника и брать захватчиков в плен.

Однако это не останавливает российские войска, они и в дальнейшем накапливаются и пробуют штурмовать несмотря на значительные потери на поле боя. Начальник отделения коммуникаций 63 ОМБр сделал вывод, что враг очень серьезно нацелен на захват Лимана и это создает проблемы для СОУ, потому что с таким большим количеством пехоты со стороны России раньше дела не имели. Однако он отметил, что, что украинские защитники делают все возможное, чтобы уничтожать врага и не отступить со своих позиций.

Коротко о ситуации на Лиманском направлении: