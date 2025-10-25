Об этом в интервью 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, уточнив, что Торское расположено на левом берегу реки Черный Жеребец.
Смотрите также Проблема для ВСУ: военный рассказал о новых дронах-матках, которые применяет Россия
Продвижение врага удалось сдержать
Сегодня возможность сдержать российские войска на местности до Черного Жеребца, которую сейчас обеспечил 425-й полк, позволяет прикрыть Лиман. Как пояснил военный эксперт, в частности с востока.
Хотя проблемы для Лимана с севера остаются. Россияне севернее Торского уже пересекли Черный Жеребец и нависают над ним. Поэтому ситуация на этом направлении сложная,
– озвучил Свитан.
Однако, по его словам, пока ее в определенной степени удалось стабилизировать. Он также отметил, что опасный отрезок образовался в районе населенного пункта Ямполь. Как объяснил Свитан, Ямпольско-Торская операция позволяет украинским силам сдержать продвижение противника по левому берегу Северского Донца.
Что происходит на Лиманском направлении: смотрите на карте
Ситуация в Донецкой области: последние новости
- Штурмовики 425-го полка "Скала" осуществили зачистку Торского на Лиманском направлении. Бойцы2 4 октября рассказали, что удалось ликвидировать до сотни российских захватчиков, которые находились там с незначительным боекомплектом, скрывались в подвальных помещениях, не имея продуктов и воды.
- Продолжается контрнаступление ВСУ в районе Доброполья. Ранее враг смог просочиться вглубь украинской обороны. На этом отрезке фронта нашим бойцам удалось остановить продвижение противника, освободить значительную часть территорий и провести зачистку от ДРГ.
- 25 октября в Генштабе сообщили, что штурмовики 82-й бригады освободили от российских оккупантов Сухецкое (Покровское направление). Во время штурмовых действий украинские бойцы вступили в бой с 60 российскими солдатами. Большинство из них удалось уничтожить, некоторые были взяты в плен.