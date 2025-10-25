Об этом в интервью 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, уточнив, что Торское расположено на левом берегу реки Черный Жеребец.

Продвижение врага удалось сдержать

Сегодня возможность сдержать российские войска на местности до Черного Жеребца, которую сейчас обеспечил 425-й полк, позволяет прикрыть Лиман. Как пояснил военный эксперт, в частности с востока.

Хотя проблемы для Лимана с севера остаются. Россияне севернее Торского уже пересекли Черный Жеребец и нависают над ним. Поэтому ситуация на этом направлении сложная,

– озвучил Свитан.

Однако, по его словам, пока ее в определенной степени удалось стабилизировать. Он также отметил, что опасный отрезок образовался в районе населенного пункта Ямполь. Как объяснил Свитан, Ямпольско-Торская операция позволяет украинским силам сдержать продвижение противника по левому берегу Северского Донца.

