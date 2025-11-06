И Украина, и Россия продвинулись по нескольким направлениям: отчет и карты ISW

В Генштабе сообщали, что в Покровске сдерживают оккупантов, которые пытались продвинуться по меньшей мере 93 раза, атакуя вблизи 15 населенных пунктов. За 5 ноября там было уничтожено 94 захватчика, а общие же потери россиян в течение суток достигли 119.