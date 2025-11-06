И Украина, и Россия продвинулись по нескольким направлениям: отчет и карты ISW

В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 5 ноября. Аналитики также обновили карты боевых действий.
Как оккупанты, так и Силы обороны Украины имеют продвижение на ряде направлений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
Какая ситуация на фронте?
- 5 ноября российские войска атаковали в Курской и Сумской областях. Они недавно продвинулись на севере Сумщины и все еще занимают Алексеевку.
- Оккупанты недавно продвинулись на севере Харьковской области. Геолокационные видеозаписи за 5 ноября свидетельствуют о том, что они имели успех вблизи автомагистрали Т-2104 Волчанск – Чугуновка. В то же время кадры, опубликованные 4 ноября, свидетельствуют о том, что ВСУ удерживают позиции или недавно продвинулись вблизи автомагистрали Т-2104 в центре Волчанска – района, в котором ранее утверждали, что якобы есть россияне. Они атаковали вблизи Синельниково и Волчанска 4 и 5 ноября.
- Российские войска продолжили наступательные операции в направлении Великого Бурлука 5 ноября, но подтвержденных продвижений нет. Они атаковали вблизи Хатнего и Бологовки.
- 5 ноября российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но не достигли подтвержденного продвижения. Они атаковали в самом Купянске, вблизи Двуречанского, Петропавловки, Песчаного.
Ситуация на фронте / Карты ISW
- Россияне наступали на Боровском направлении, но не продвинулись вперед. Атаки были вблизи Новой Кругляковки, Боровской Андреевки, Грековки и Новоегоровки.
- Враг осуществлял наступательные операции на Лиманском направлении. Подтвержденных продвижений нет. Атаки фиксировались в направлении самого Лимана, вблизи Яровой, Корового Яра, Шандриголово, Новоселовки, Дробышево, Ставок, Карповки, Мирного, Ямполя.
- 5 ноября российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Они атаковали вблизи самого Северска, Дроновки, Серебрянки, Выемки, Звановки и Переездного.
- Российские войска недавно незначительно продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Геолокационные кадры, опубликованные 5 ноября, свидетельствуют о том, что произошло это к востоку от Катериновки. Также были атаки вблизи Часового Яра, Орехово-Васильевки, Ступочок, Клебан-Быка, Плещеевки, Александро-Шултиного, Александро-Калинового, Щербиновки, Иванополье, Яблоновки, в направлении Берестока, возле Русиного Яра, Софиевки.
- Украинские войска недавно продвинулись в тактическом районе Доброполья, а именно на северо-восток и юго-восток от Шахова. Также геолокационные видеозаписи, опубликованные 4 ноября, свидетельствуют о том, что ВСУ удерживали позиции или недавно продвинулись на восток от Шахматного – района, где, по предварительным данным российских источников, присутствуют российские войска. Оккупанты же атаковали вблизи Шахматного, Нового Шахматного, Маяка и Заповедного.
- Украинские и российские войска недавно продвинулись в Покровском направлении. Вражеские атаки были в пределах самого Покровска, вблизи Сухецкого, Родинского, Федоровки, Затишья, Красного Лимана, Гнатовки, Рога, Мирнограда, Новоэкономического, Миролюбовки, Лисовки, Новопавловки, Звирового, Котлиного, Удачного и Молодецкого.
- 5 ноября российские войска продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении, но не достигли подтвержденного продвижения. Они атаковали вблизи Новосергиевки, Новониколаевки, Муравки, Дачного, Новоукраинки, Филиала, Ялты, Зеленого Гая и Ивановки.
- Недавно украинские и российские войска продвинулись на Великомихайловском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 4 ноября, свидетельствуют о том, что ВСУ имели успехи в южной Алексеевке. Россияне, похоже, ранее также имели там продвижение, но позже потерпели неудачу. Атаки фиксировали у Поддубного, Январского, Сосновки, Вороного, Степного, Вишневого, Вербового, Злагоды, Алексеевки и Егоровки.
5 ноября российские войска продолжили наступательные операции на Гуляйпольском направлении, но не продвинулись вперед. Они атаковали вблизи Новогригорьевки, Привольного, Новоивановки, Успеновки и Новониколаевки, а также у Зеленого Гая.
Оккупанты также продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед. Они атаковали вблизи Степного, Приморского, Новоандреевки и Степногорска.
Безуспешные наступательные операции врага фиксировали и на Херсонском направлении. Он атаковал к востоку от Херсона вблизи Антоновского моста.
Новости фронта
За 5 ноября на фронте зафиксировали 276 боевых столкновений.
В Генштабе сообщали, что в Покровске сдерживают оккупантов, которые пытались продвинуться по меньшей мере 93 раза, атакуя вблизи 15 населенных пунктов. За 5 ноября там было уничтожено 94 захватчика, а общие же потери россиян в течение суток достигли 119.
Аналитики DeepState отмечали, что Силы обороны отбросили противника вблизи Шахматного. Враг тем временем продвинулся вблизи Бологовки, Каменки, Владимировки и Приволья.