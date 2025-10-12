Россияне бросают все свои силы для наступательных действий на разных направлениях. В то же время Силы обороны эффективно отражают атаки врага и продвигаются в стратегических районах.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.

Какие основные изменения на линии соприкосновения за последние сутки?

Оккупанты продолжают наступательные действия на севере Харьковщины, стремясь оттеснить украинские силы от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову на расстояние артиллерийского огня.

Бои продолжаются в районах Волчанска, Синельниково, Тихого и Волчанских Хуторов, однако продвинуться противнику не удается.

Россия стремится захватить остальную Луганскую область и продвинуться вглубь восточной части Харьковщины, однако пока это не приносит заметных результатов.

Силы Обороны успешно отражают вражеские атаки в районах Кучеровки, Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки, Куриловки, Боровой, Богуславки, Ольговки.

На Лиманском направлении российские войска штурмуют в районах Заречного, Торского, Ямполя, Новоселовки, Дробышево

По данным ISW, самые интенсивные бои – возле Предтечиного, Торца, Русиного Яра, Полтавки и Владимировки.

В районе Доброполья россияне частично продвинулись возле Кучерова Яра и Шахматного.

В то же время у Новопавловки украинские силы осуществили контратаку на линии Новониколаевка – Орехово – Дачное.

В восточной части Запорожской области (район Гуляйполя) российские силы ведут бои без подтвержденных изменений, сталкиваясь с сопротивлением Сил обороны Украины.

Подытожим, за последние сутки враг не достиг значительного подтвержденного прогресса на направлениях наступления. Активные бои идут на линии Купянск – Лиман – Северск – Константиновка – Новопавловка – Гуляйполе. Россия усиливает применение дронов и частично вводит новые подразделения.

Как изменилась ситуация на фронте за последнее время?