Российская армия наступает на разных направлениях фронта, но на многих из них атаки оккупантов заканчиваются их поражением. Фиксируется продвижение врага вглубь украинской обороны, но военные дают ему отпор.

Линия фронта за сутки несколько изменилась. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW) за 26 сентября.

Какие изменения были на фронте 26 сентября?

Наступательные операции оккупантов продолжались в Курской и севере Сумской области, в частности вблизи Юнаковки, но подтвержденного прогресса враг там не достиг. Украинские войска, вероятно, контратаковали вблизи Кондратовки, Алексеевки, Юнаковки и Варачино.

Российские войска в Харьковской области атаковали защитников вблизи Волчанска и Синельниково.

Враг продолжил атаки в направлении Большого Бурлука, что у Одрадного.

Оккупанты, двигаясь на востоке Харьковской области, хотят окружить северную часть Донецкой области. Россияне наступали возле Купянска, Радковки, Песчаного, Табаевки и Куриловки. Украинские войска контратаковали на южном фланге Купянска.

На Лиманском направлении Россия сообщила о захвате Дерилово, однако ISW эти данные не подтверждает. Атаки врага происходили у Новоселовки, Карповки, Дерилово, Коровьего Яра и Шандриголово, вблизи Новомихайловки, Ставок, Колодезей, Заречного, Торского, Ямполя и в районе Серебрянского лесничества.

Российские войска атаковали украинские позиции вблизи Дроновки, Григорьевки, Федоровки и Переездного.

Украинские защитники недавно продвинулись на тактическом направлении Константиновка – Дружковка. Россияне проводили атаки в районе Ступочек, Александро-Шултиного, Щербиновки, Катериновки, Клебан-Быка, Нелиповки, Плещеевки, Александро-Калинового, Яблоновки, Степановки, а также неподалеку Русиного Яра, Полтавки, Софиевки и Владимировки.

Россияне на днях проводили атаки возле Доброполья, наступая на Шахово, Заповедное и в направлении Дорожного.

Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры показывают, что оккупанты совершили прорыв у Удачного. Вражеские атаки происходили под самым Покровском, неподалеку Родинского, Новоэкономичного, Николаевки, Красного Лимана, Сухецкого, в районе Луча, Мирнограда, Лысовки, Новоукраинки, Звирово, Котлиного, Удачного, Новониколаевки и Молодецкого.

Изменения на фронте по данным аналитиков / Карты ISW

Российские войска продолжали наземные штурмы на Новопавловском направлении вблизи Орехового, Ялты, Филиала, Дачного, Ивановки и Толстого. Наземные наступления врага продолжались в районе Андреевки-Клевцово, Поддубного, Мирного, Январского, Воскресенки, Новоселовки, Александрограда, Камышевахи, Сосновки, Калиновского, Степного, Березового и Вербового.

Подытожим, что украинские войска недавно провели успешные действия в районе Константиновка – Дружковка, а россияне продвинулись возле Покровска.

