29 августа, 10:07
Украина и Россия имеют по несколько продвижений на фронте: отчет и карты ISW за 28 августа
Основные тезисы
- Украинские и российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении и западе Запорожской области.
- Геолокационные кадры показывают продвижение россиян на севере Харьковской области.
В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте 28 августа. Аналитики также обновили карты боевых действий.
Какая ситуация на фронте?
- Российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед. Они атаковали вблизи Безсаловки, Варачного, Юнаковки, а также в неопределенных районах Сумской и Курской областей.
- Российские войска недавно продвинулись на севере Харьковской области. Геолокационные кадры, опубликованные 28 августа, свидетельствуют о том, что произошло это к востоку от Казачьей Лопани (к северу от города Харьков) вдоль автомагистрали E-105 Харьков-Белгород. Оккупанты также атаковали вблизи Глубокого, Липцев, Волчанска и Синельниково.
- 27 августа Россия продолжила наступательные операции на направлении Великого Бурлука, но успехов не имели.
- 28 августа захватчики наступали на Купянском направлении, но также не продвинулись. Они атаковали вблизи самого Купянска, Соболевки, Голубовки, Каменки и в направлении Колодязного.
- Вражеские войска продолжили наступательные операции и на направлении Боровой, но не достигли успехов. Атаки были вблизи Боровской Андреевки, Загрызово, Грековки и Ольговки.
- Недавно российская армия продвинулась на Лиманском направлении. На кадрах за 28 августа видно двух российских военнослужащих, которые поднимают флаг к северу от Новомихайловки. Атаки россиян фиксировались вблизи самого Лимана, Шандриголово, Новомихайловки, Глущенкового, Редкодуба, Нового Мира, Карповки, Ставков, Зеленой Долины, Колодезей, Торского, Заречного, в направлении Ямполя и в районе Серебрянского леса.
- Российские войска продолжали наступательные операции на Северском направлении, но не продвинулись. Они атаковали в направлении самого Северска, Дроновки, Закитного, вблизи Григорьевки, Серебрянки, Выемки, Федоровки и Переездного.
- Оккупанты продолжили наступательные операции на Часовоярском направлении, но не продвинулись вперед. Атаки были вблизи Ступочек.
- Вражеские войска продолжили наступать на Торецком направлении, но не достигли подтвержденного продвижения вперед. Они атаковали вблизи самого Торецка, Александро-Шултиного, Дилиевки, Русиного Яра, Полтавки, Катериновки, Плещеевки, Щербиновки, в направлении водохранилища Клебан-Бык.
- Украинские и российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 августа, показывают, как оккупанты обстреливают здание, занятое ВСУ, на юге Новоэкономичного, что свидетельствует о том, что украинская армия недавно продвинулась в это поселение. Также геолокационные видеозаписи за 28 августа свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в южной части Покровска и к северу от Лысовки. Атаки оккупантов были вблизи самого Покровска, Золотого Колодца, Кучерова Яра, Шахматного, Новоэкономического, Родинского, Миролюбовки, Сухецкого, Владимировки, Красного Лимана, Маяка, Лисовки, Сухого Яра, Даченского, Звериного, Котлиного, Удачного и Молодецкого, а также в направлении Мирнограда, Луча и Балагана.
Ситуация на фронте / Карты ISW
- Российские войска продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении, но не продвинулись вперед. Они атаковали в направлении самой Новопавловки, вблизи Орехового, Новоукраинки, Филиала, Запорожье, Грушевского, Ивановки, Толстого.
- Оккупанты продолжали наступление на Великомихайловском направлении, но не продвинулись вперед. Были атаки вблизи Поддубного, Александрограда, Андровки-Клевцово, Воскресенки, Малиевки, Камышевахи, Запорожье, в направлении Лесного и Январского.
- 28 августа российские войска атаковали на Гуляйпольском направлении вблизи Темировки.
- Недавно как украинские, так и российские войска продвинулись на западе Запорожской области. ВСУ – в Приморском, а россияне – вдоль Приднепровской железной дороги в этом населенном пункте.
- 28 августа российские войска продолжали ограниченные наступления на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.
Война в Украине: последние новости
- На фронте за 28 августа зафиксировано 191 боевое столкновение. Тяжелые бои шли на Покровском и Лиманском направлениях.
- За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 850 российских оккупантов. Россия также продолжает нести серьезные потери в технике: они, в частности, потеряли еще 4 танка, 6 боевых бронированных машин, 61 артиллерийскую систему, 2 РСЗО, 116 автомобильных единиц и тому подобное.
- СМИ пишут, что Европа обсуждает создание 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими позициями. Это, вероятно, потребует значительного увеличения количества миротворческих войск на континенте.