Это проблема, – Рёпке раскрыл, где на фронте больше всего активизировались россияне
- Российские оккупанты захватили более 500 квадратных километров украинской территории в течение ноября.
- Журналист, аналитик издания Bild Юлиан Рьопке прокомментировал нынешнюю ситуацию на фронте.
Об этом 24 Каналу рассказал журналист, аналитик издания Bild Юлиан Рёпке, отметив, что российские оккупанты лезут на нескольких направлениях. В частности речь идет и о Донецкой области.
Какова ситуация на фронте?
Как отметил Репке, Украина все еще занимает более 5500 квадратных километров на Донбассе. России нужно много времени и ресурсов, чтобы захватить всю эту территорию.
Враг лезет не только в Донецкой области. Они пробуют лезть и на других направлениях.
Значительная часть оккупированных за ноябрь территорий приходится именно на Запорожскую и Днепропетровскую области. Также речь идет о Волчанске Харьковской области,
– сказал Репке.
Какая ситуация на фронте: смотрите карту боевых действий
Ситуация на фронте: кратко
- В DeepState сообщили, что в течение ноября больше всего продвижений враг имел вблизи Гуляйполя. На это направление пришлось 40% от всех продвижений.
- Также тяжелая ситуация сейчас в районе Покровска и Мирнограда. Кроме этого, враг активизировался и вблизи Северска.
- По состоянию на 7 декабря Россия потеряла более 1 миллиона 180 тысяч личного состава. За прошедшие сутки удалось уничтожить еще 1080 оккупантов.