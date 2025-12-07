Об этом 24 Каналу рассказал журналист, аналитик издания Bild Юлиан Рёпке, отметив, что российские оккупанты лезут на нескольких направлениях. В частности речь идет и о Донецкой области.

Читайте также Украинские военные взорвали дамбу в Приволье, чтобы остановить врага

Какова ситуация на фронте?

Как отметил Репке, Украина все еще занимает более 5500 квадратных километров на Донбассе. России нужно много времени и ресурсов, чтобы захватить всю эту территорию.

Враг лезет не только в Донецкой области. Они пробуют лезть и на других направлениях.

Значительная часть оккупированных за ноябрь территорий приходится именно на Запорожскую и Днепропетровскую области. Также речь идет о Волчанске Харьковской области,

– сказал Репке.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту боевых действий

Ситуация на фронте: кратко