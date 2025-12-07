Про це 24 Каналу розповів журналіст, аналітик видання Bild Юліан Рьопке, зауваживши, що російські окупанти лізуть на кількох напрямках. Зокрема йдеться і про Донеччину.

Читайте також Українські військові підірвали дамбу у Привіллі, щоб зупинити ворога

Яка ситуація на фронті?

Як наголосив Рьопке, Україна все ще займає понад 5500 квадратних кілометрів на Донбасі. Росія потрібно багато часу та ресурсів, щоб захопити усю цю територію.

Ворог лізе не лише на Донеччині. Вони пробують лізти і на інших напрямках.

Значна частина окупованих за листопад територій припадає саме на Запорізьку та Дніпропетровську області. Також йдеться про Вовчанськ Харківської області,

– сказав Рьопке.

Яка ситуація на фронті: дивіться карту бойових дій

Ситуація на фронті: коротко