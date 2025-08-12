Обстановка сложная и динамичная, – 1-й корпус "Азова" переброшен на Покровское направление
- 1-й корпус НГУ "Азов" занял оборону на Покровском направлении, где продолжаются ожесточенные бои с российскими войсками.
- Российские войска несут значительные потери в живой силе и технике, но "Азов" удерживает позиции и планирует контрдействия.
1-й корпус НГУ "Азов" несколько дней назад занял полосу обороны на Покровском направлении. Там ситуация остается сложной и динамичной, а враг, пытаясь продвигаться, несет значительные потери в живой силе и технике.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение 1-го корпуса НГУ "Азов". На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои.
"Азов" сдерживает наступление врага под Покровском
Несколько дней назад 1-й корпус НГУ "Азов" занял определенную полосу обороны и сразу столкнулся с активными штурмами противника.
Как сообщили в подразделении, ситуация остается сложной и динамичной. Российские войска пытаются продвигаться, но несут значительные потери в живой силе и технике. Несмотря на постоянное давление врага, "Азов" удерживает позиции и планирует контрдействия.
В бригаде отметили, что уже реализовали комплекс мероприятий для блокирования сил противника в одном из районов. Об их результатах обещают сообщить позже, чтобы не раскрывать детали операции до ее завершения.
К слову, Богдан Кротевич заявил о тяжелой военной ситуации в Донецкой области, где Покровск и Мирноград почти в окружении, а Константиновка – в полуокружении.