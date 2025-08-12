1-й корпус НГУ "Азов" кілька днів тому зайняв смугу оборони на Покровському напрямку. Там ситуація залишається складною та динамічною, а ворог, намагаючись просуватися, зазнає значних втрат у живій силі та техніці.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на допис 1-го корпусу НГУ "Азов". На Покровському напрямку тривають запеклі бої.

"Азов" стримує наступ ворога під Покровськом

Кілька днів тому 1-й корпус НГУ "Азов" зайняв визначену смугу оборони та одразу зіштовхнувся з активними штурмами противника.

Як повідомили у підрозділі, ситуація залишається складною та динамічною. Російські війська намагаються просуватися, але несуть значні втрати у живій силі та техніці. Попри постійний тиск ворога, "Азов" утримує позиції та планує контрдії.

У бригаді зазначили, що вже реалізували комплекс заходів для блокування сил противника в одному з районів. Про їхні результати обіцяють повідомити згодом, аби не розкривати деталі операції до її завершення.

До слова, Богдан Кротевич заявив про важку військову ситуацію на Донеччині, де Покровськ та Мирноград майже в оточенні, а Костянтинівка – у напівоточенні.