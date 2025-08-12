Кротевич звернувся до Володимира Зеленського в емоційному дописі у соцмережі "Х", передає 24 Канал.

Дивіться також Росія закріпилася на Дніпропетровщині й зайшла у Куп'янськ: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що розповів Кротевич про ситуацію на Донеччині?

За словами ветерана, "лінії бойового зіткнення як сталої лінії – фактично не існує".

Покровськ і Мирноград майже в оточенні. Костянтинівка – у напівоточенні. Противник просувається в напрямку Краматорська та Дружківки,

– повідомив військовий.

За його словами, передумови для складної ситуації на цій ділянці фронту виникли давно, а проблема почала збільшуватися з минулого року.

Кротевич зазначив, що у цьому не винуваті ані новостворені корпуси, які "прийняли у спадок провальну обстановку з підпорядкованими неукомплектованими підрозділами", ані ОТУ чи ОСУВ, "які останні півтора року фактично не керували нічим".

Системна проблема почалася зі стирання резервів, масового роздріблення підрозділів по всій лінії фронту, звітів про "взяте село" як про перемогу на тлі провалів цілих напрямків, розподілу мобілізаційного ресурсу "кумам", а також абсолютної відсутності стратегічного та навіть оперативного бачення театру бойових дій у частини військового керівництва,

– пояснив ветеран.

До слова, 11 серпня у DeepState заявили, що поблизу Добропілля на Донеччині складається доволі хаотична ситуація. Ворог знайшов прогалини в обороні, якими буде користуватися, аби рухатися далі. В ОТУВ "Дніпро" підтвердили, що російські війська намагаються просочуватись малими групами повз першу лінію українських позицій на Добропільському та Покровському напрямках. Водночас в угрупованні військ заперечили "взяттям ворогом під контроль території".