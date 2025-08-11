Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро".

Читайте також Росіяни прорвалися до Кучеревого Яру та Золотого Колодязя: оновлення карти DeepState

Що відбувається на Добропільському та Покровському напрямках?

Російські війська, постійно змінюючи тактику та способи ведення бойових дій, намагаються використати чисельну перевагу.

Попри значні втрати особового складу, противник просувається невеликими групами та намагається обійти першу лінію української оборони.

Інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є "взяттям під контроль території",

– зазначили в ОСУВ "Дніпро".

За словами військових, нерозуміння цього вже не раз викликало помилки при аналізуванні ситуації в районі Покровсько-Мирноградської агломерації та публічних обговореннях.

В ОСУВ "Дніпро" наголосили, що ситуація залишається складною, і бої на Добропільському та Покровському напрямках – найінтенсивніші порівняно з іншими ділянками лінії бойового зіткнення.