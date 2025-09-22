Российские войска не оставляют намерения прорваться в Купянск и Покровск. Там оккупанты используют тактику малых ДРГ и переодевания в гражданских.

Также отмечается, что враг даже имитирует вид украинских военных. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов, передает 24 Канал.

Как россияне пытаются зайти в города?

Виктор Трегубов сообщил, что враг оказывает постоянное давление большим количеством пехоты, разделенной на небольшие группы. Это создает проблемы, ведь россияне пытаются накапливаться в лесополосах, проникать в города и маскироваться различными способами.

По его словам, оккупанты применяют методы "операций под фальшивым флагом", в частности переодеваются в гражданскую одежду или даже в форму украинских военных.

Поскольку они (россияне – 24 Канал) не так далеко от Купянска, то пытаются туда проникнуть различными путями. Используют от особенностей местности, инфраструктуры или просто переодеваются в гражданских или бойцов ВСУ,

– сказали в ОСУВ "Хортица".

Трегубов добавил, что украинские силы постоянно обнаруживают такие группы или отдельных лиц. Иногда это оказывается диверсант или шпион, а бывает – дезертир или человек, который "заблудился".

Больше всего попыток маскировки россиян фиксируют именно под Купянском и Покровском, где враг пытается лезть в населенные пункты.

Ранее Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала объяснил, что враг хочет захватить Купянск и особенно Купянск-Узловой, ведь это дало бы ему возможность восстановить железнодорожное сообщение вдоль фронта с севера на юг. Такая логистика существенно помогла бы группировке россиян.

