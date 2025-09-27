Покровск имеет для России большое военное значение. В частности, город нужен врагу для того, чтобы захватить Краматорск и Славянск. Более года оккупанты используют значительные силы, чтобы захватить его.

Впоследствии россияне хотят захватить всю Донецкую область. Это в эфире 24 Канала заметил журналист, аналитик издания BILD Юлиан Рёпке.

Значение Покровска для россиян

Юлиан Рёпке отметил, что для Украины Покровск сейчас – это прежде всего символическая оборона. Ситуация похожа на ту, что была в Бахмуте. К сожалению, все пути города перекрыты. Он уже не является железнодорожным или автомобильным узлом. Воздух насыщен российскими дронами. Поэтому ВСУ сейчас чрезвычайно сложно защищать Покровск.

Осталось только одна единственная дорога, которой еще можно попасть в город и выйти из него. Это настоящий вызов для Украины – доставить оружие, военных, все необходимое в Покровск и из него. Город фактически полуокружен. По крайней мере с двух сторон,

– сказал он.

Покровск не имеет большой военной ценности, однако важен символически. Захват города с бывшими 65 тысячами жителями и соседнего Мирнограда с 41 тысячей будет означать агломерацию со 100 тысячами людей. Конечно, сейчас 95 – 99% населения уже выехало. Для Украины оккупация Покровска будет очень болезненной.

Для России ситуация совсем другая. Ей нужен Покровск, если она хочет захватить Краматорск и Славянск. Уже более года Россия вкладывает значительные силы, чтобы получить этот город. Последний большой перед длинной трассой на Павлоград в Днепропетровской области,

– подчеркнул аналитик.

Примерно 2 месяца назад россияне пытались продвинуться на север перед захватом Покровска. Это была попытка перерезать логистику для Краматорска и Славянска. По его словам, это и есть главная цель захватчиков.

Если Россия захватит Покровск, ей не нужны гражданские, инфраструктура, поезда. Ей нужны только укрытия, места, где можно спрятать войска, оружие и танки. А потом продвигаться дальше на север, чтобы перерезать Краматорск, Славянск, и на запад, где еще остаются несколько небольших сел, чтобы завершить захват всей Донецкой области,

– объяснил журналист.

Почему падение Покровска опасно?

Аналитик издания BILD отметил, что если город упадет, и Россия закрепится среди руин Покровска, то это будет чрезвычайно опасно. Тогда Покровск станет еще одним западным плацдармом, важным узлом для размещения их войск, боеприпасов и танков. Оттуда захватчики смогут продвигаться во всех направлениях.

Сейчас в бой вовлечены десятки тысяч российских военных. Это очень длинная линия фронта, которая охватывает город и прилегающий Мирноград. Речь идет о более 40 километрах, которые оккупанты должны удерживать. Если они освободят эти силы, то смогут перебросить их на другие направления.

Это еще один крупный город на Востоке Украины. Его захват приблизит россиян к цели полного контроля над Донецкой областью. Однако значение Покровска прежде всего символическое. Линия фронта вокруг города очень длинная, и россияне вынуждены ее удерживать,

– отметил Юлиан Репке.

Украина пытается сохранить открытым западный въезд в город. Покровск – это разрушенный город. К сожалению, он больше не пригоден для жизни для украинских гражданских.

Сейчас его защищает украинская армия, чтобы продемонстрировать, что украинцы способны оборонять Покровск и соседний Мирноград. Я думаю, что именно это является главной целью сейчас. Россияне, к сожалению, продвинулись также немного южнее, где они вошли в Днепропетровскую область и уже захватили 11 сел,

– добавил журналист.

