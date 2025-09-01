Россияне захватили Русин Яр, а ВСУ освободили Дачное: обзор фронта от ISW
- Российские войска захватили Русин Яр и продвинулись на юго-восток от Софиевки и на юго-запад от Котляровки.
Украинские силы освободили Дачное и "зачищают" остатки российских подразделений в районе Доброполья, которые оторваны от основной группировки.
Российские войска продолжают наступательные действия на разных направлениях фронта. Украинские защитники сдерживают врага, пытаясь отбросить его с занятых позиций.
В Институте изучения войны сообщили, что по состоянию на 31 августа изменения произошли только на двух направлениях – Торецком и Новопавловском, передает 24 Канал.
Где имели успехи россияне, а где – ВСУ?
Геолоцированные кадры от 31 августа свидетельствуют о том, что российские войска захватили Русин Яр и продвинулись на юго-восток от Софиевки (оба населенных пункта расположены на северо-запад от Торецка).
Также снимки показывают, что оккупанты продвинулись на юго-запад от Котляровки (северо-восток от Новопавловки).
Украинские силы тоже имели успех на Новопавловском направлении. Снимки за 31 августа подтверждают, что ВСУ освободили Дачное на Днепропетровщине (юго-запад от Новопавловки).
Полковник Виктор Трегубов заявил, что украинские войска "зачищают" остатки российских подразделений, которые прорвались в районе Доброполья (северо-запад от Покровска). Он уточнил, что эти силы отрезаны от основной группировки в регионе. По его словам, небольшие группы российской пехоты пытаются проникнуть в Покровск с разных направлений, особенно с юго-запада.
Трегубов отметил, что в начале лета 2025 года возле Покровска Россия сосредоточила около 110 тысяч военных, но сейчас их количество несколько уменьшилось.
Обстановка на фронте / Карты ISW
Что известно о ситуации на фронте?
- 30 августа начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил о якобы успехах весенне-летней наступательной кампании оккупантов. В украинском Генштабе заявление российского генерала опровергли. Там подчеркнули, что наступление врага фактически завершилось ничем. Захватчикам не удалось захватить ни одного крупного города, зато они понесли большие потери.
- 29 августа Владимир Зеленский заявил, что Покровское направление остается самым горячим. В Харьковской и Донецкой областях Силы обороны проводят контратаки. Президент сообщил, что на Запорожском направлении изменений нет, но он остается опасным. Россияне накапливают там свои десантные силы, и эта группировка у них достаточно большая.
- 26 августа аналитики DeepState сообщили, что россияне впервые оккупировали населенные пункты на Днепропетровщине. Речь шла о Запорожском и Новогеоргиевке, которые расположены вблизи схождения административных границ Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей. В ОСУВ "Днепр" эту информацию подтвердили, а в Генштабе опровергли.