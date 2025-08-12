Ситуация в Донецкой области обостряется – россияне имеют преимущество в ресурсах и личном составе. Кроме этого, среди украинского командования возникают проблемы.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук, заметив, что порой взводы доносили ложную информацию о ситуации на поле боя. Все это привело к тому, что украинским военным будет очень сложно стабилизировать фронт.

Офицер ВСУ прокомментировал сложнейшую ситуацию в Донецкой области

Ветеран Богдан Кротевич сообщил о тяжелой военной ситуации в Донецкой области, где Покровск и Мирноград почти в окружении, а Константиновка – в полуокружении. Офицер ВСУ отметил, что на ситуацию на поле боя действительно надо смотреть без розовых очков – враг продвигается и накопил большие резервы для будущих штурмовых действий.

Мы сегодня ресурсами не стягиваем, не дается нам максимально противодействовать врагу. Сегодня становится все труднее сказать, что нам удастся стабилизировать ситуацию. Были случаи дискомуникации и обмана от взводов, как писал Тарас Чмут,

– сказал он.

Ткачук объяснил, что были моменты, когда враг наступал, а взводы и роты отчитывались совсем о другой ситуации. Однако позже на карте результат видели все.

Офицер ВСУ добавил, что, вероятно, во время осени мы увидим продвижение врага на разных отрезках. Смогут ли украинские военные этому противодействовать и встретить оккупантов с сюрпризом – неизвестно.

Кстати, Тарас Чмут также сообщил, что когда "провальной" ситуация будет уже на уровне бригад, враг пустит в ход свои бронетанковые группы, которые активно накапливаются уже с год, и выйдет в тыл, на оперативное пространство. І карта снова будет "сдвигаться" как это было в 2022-м – десятками, сотнями квадратных километров ежедневно.