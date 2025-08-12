По данным DeepState, противник продолжает развивать свой успех в направлении трассы Доброполье – Краматорск, фиксируясь в районе Нововодяного и Петровки, передает 24 Канал.

Как Чмут комментирует ситуацию в Донецкой области?

Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в соцсети "Х" высказался относительно обстановки в Донецкой области.

По словам Чмута, события, которые там происходят, является следствием игнорирования проблем, о которых он предупреждал в каждом интервью последние года полтора.

Сначала мы "проваливаемся" на уровне взводов. Потом рот. Потом дошла очередь батальонов. Когда дойдет до бригад – враг пустит в ход свои бронетанковые группы, которые активно накапливаются уже с год, и выйдет в тыл, на оперативное пространство. И карта снова будет "сдвигаться" как это было в 2022-м – десятками, сотнями квадратных километров ежедневно,

– обрисовал ситуацию Чмут.

Общественный деятель заметил, что кто-то может считать, что он преувеличивает, мол, все не так плохо: у нас есть дроны, около двух десятков вновь созданных корпусов, и все "контролируется". Однако, отметил волонтер, подобное уже случалось в период с 2018 по 2022 год. "Где-то тоже самое мы проходим снова с 2024-го", – добавил он.

Чмут отметил, что хуже всего – это игнорировать реальное положение дел. Он призвал всячески поддерживать Силы обороны.

К слову, с постом о сверхтяжелой ситуации в Донецкой области к Владимиру Зеленскому обратился ветеран Богдан Кротевич.