Ситуація в Донецькій області загострюється – росіяни мають перевагу в ресурсах та особовому складі. Крім цього, серед українського командування виникають проблеми.

Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, зауваживши, що часом взводи доносили неправдиву інформацію про ситуацію на полі бою. Все це призвело до того, що українським військовим буде дуже складно стабілізувати фронт.

Офіцер ЗСУ прокоментував надскладну ситуацію на Донеччині

Ветеран Богдан Кротевич повідомив про важку військову ситуацію на Донеччині, де Покровськ та Мирноград майже в оточенні, а Костянтинівка – у напівоточенні. Офіцер ЗСУ зазначив, що на ситуацію на полі бою справді треба дивитись без рожевих окулярів – ворог просувається і накопичив великі резерви для майбутніх штурмових дій.

Ми сьогодні ресурсами не стягуємо, не дається нам максимально протидіяти ворогу. Сьогодні стає все важче сказати, що нам вдасться стабілізувати ситуацію. Були випадки дискомунікації та обману від взводів, як писав Тарас Чмут,

– сказав він.

Ткачук пояснив, що були моменти, коли ворог наступав, а взводи та роти звітували зовсім про іншу ситуацію. Однак пізніше на мапі результат бачили всі.

Ситуація на Донеччині: дивіться на карті

Офіцер ЗСУ додав, що, ймовірно, під час восени ми побачимо просування ворога на різних відтинках. Чи зможуть українські військові цьому протидіяти та зустріти окупантів з сюрпризом – невідомо.

До речі, Тарас Чмут також повідомив, що коли "провальною" ситуація буде вже на рівні бригад, ворог пустить у хід свої бронетанкові групи, які активно накопичуються вже з рік, і вийде в тил, на оперативний простір. І карта знову буде "зсуватися" як це було у 2022-му – десятками, сотнями квадратних кілометрів щодня.