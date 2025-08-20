Оккупационная армия России продолжает оказывать давление на фронте, в частности на востоке Украины. Однако возможностей для захвата всей Донецкой области у врага нет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

Могут ли россияне захватить Донецкую область?

Коваленко отметил, что служба внешней разведки России пытается распространять среди западных партнеров тезисы о том, что российская армия якобы может установить контроль над всей Донецкой областью уже в этом году.

Конечно же данная информация вообще не соответствует действительности и реалиям на фронте,

– пишет глава ЦПД.

По его словам, ежедневные потери россиян убитыми и ранеными с начала года в среднем составляют 1200 человек. Несмотря на то, что Кремль задействовал большое количество войск в Донецкой области, пополнение резервами не компенсирует потери сейчас, которые враг несет в ежедневных штурмах.

Да, бои очень сложные. Но Россия не способна захватить Донецкую область,

– подчеркнул Коваленко.

К слову, в Генштабе 20 августа отметили, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 920 человек.



Также ВСУ обезвредили танк, 4 боевые бронированные машины, 50 артиллерийских систем, 260 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, семь ракет и 142 единицы автомобильной техники российских оккупантов.

