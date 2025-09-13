Ранее аналитики отмечали, что оккупанты продвинулись в северной застройке Купянска. В МГА прокомментировали эту информацию.

По официальной информации, россиян в самом Купянске нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий руководителя МВА Андрея Канашевича в эфире телемарафона и Генштаб ВСУ.

Действительно ли россияне продвинулись в Купянск?

Руководитель Купянской МВА Андрей Канашевич опроверг информацию, которую ранее распространили DeepState. Вся территория Купянской громады находится под полным контролем ВСУ.

Военные постоянно сообщают мне, что дают достойный отпор. Враг ежедневно бросает все больше сил, чтобы осуществить свою мечту – захватить Купянск,

– отмечает Канашевич.

Он подтвердил, что бои ведутся на окраинах города. В самом Купянске ситуация критическая: нет света, воды и газа, невозможно проводить восстановительные работы из-за плотных обстрелов. Более 90% города разрушено или повреждено, хотя в нем еще остается много людей.

По трубопроводу, через который россияне хотели пробраться в Купянск, то его контролируют ВСУ.

Выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет непосредственно в город,

– подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Речь идет об 1 из 4 веток тробопровода. Другие 3 – затоплены или повреждены.

В городе проводится контрдиверсионная операция, вокруг города – поисково-ударные действия. По данным Генштаба, с начала операции было обезврежено 395 оккупантов, из них 288 – уничтожено. На подходах к Купянску в районах Радьковки и Голубовки было ликвидировано 265 россиян. В районе самого города – 128.

Вышеупомянутые цифры включают пленных. Они предоставляют свидетельство о дальнейших планах врага.

Что о ситуации в Купянске говорили DeepState?