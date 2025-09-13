Влада розповіла про ситуацію в Куп’янську: чи справді туди зайшли росіяни
- Росіяни не зайшли в Куп'янськ, вся територія громади під контролем ЗСУ, як повідомив керівник МВА Андрій Канашевич.
- У самому місті ситуація критична: немає світла, води та газу, понад 90% міста зруйновано або пошкоджено через обстріли.
Раніше аналітики зазначали, що окупанти просунулися у північній забудові Куп'янська. У МДА прокоментували цю інформацію.
За офіційною інформацією, росіян у самому Куп'янську немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар керівника МВА Андрія Канашевича у ефірі телемарафону.
Дивіться також Росіяни встановили антирекорд на Покровському напрямку, – ОСУВ "Дніпро"
Чи справді росіяни просунулися у Куп'янськ?
Керівник Куп'янської МВА Андрій Канашевич спростував інформацію, яку раніше поширили DeepState. Уся територія Куп’янської громади перебуває під повним контролем ЗСУ.
Військові постійно повідомляють мені, що дають гідну відсіч. Ворог щодня кидає все більше сил, щоб здійснити свою мрію – захопити Куп’янськ,
– зазначає Канашевич.
Він підтвердив, що бої ведуться на околицях міста. У самому Куп'янську ситуація критична: немає світла, води та газу, неможливо проводити відновлювальні роботи через щільні обстріли. Понад 90% міста зруйновано або пошкоджено, хоча у ньому ще залишається багато людей.
Що про ситуацію у Куп'янську казали DeepState?
- Станом на 13 вересня аналітики DeepState оновили дані про ситуацію на лінії зіткнення. Ворог мав просування на Харківщині, а саме поблизу Кіндрашівки та в Куп'янську.
- На мапі OSINT-аналітиків північна частина Куп'янська вже позначена як така, що контролюється Росією.
- Окрім того, ресурс повідомив про просування окупантів у Новоселиці, що на Дніпропетровщині. Також уточнено ситуацію в районі поблизу Тернового.
- Раніше повідомлялося, що для проникнення у Куп'янськ, росіяни використовують газові труби.