Ситуация тяжелая, – в 1 ОШП им Коцюбайло сообщили, что происходит в Покровске

На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои. Противник концентрируется на определенных участках местности, заходит небольшими группами, но Силы обороны уничтожают его на подходах.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал заместитель командира 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайло Виталий Деревянко "Танцор", добавив, что работа по уничтожению оккупантов продолжается достаточно успешно. Вооруженные Силы вместе с другими подразделениями качественно выполняют свою работу.

Как россияне изменили тактику возле Покровска?

"Конечно, ситуация достаточно напряженная, тяжелая, но она контролируемая. Сейчас мы не можем сказать, что она дошла до пиковой критичности", – добавил военный.

Личный состав врага разный. Воюют как хорошо обученные бойцы, так и обычные мобилизованные. Впрочем все они имеют неплохую экипировку, обеспечение. Нельзя сказать, что оккупанты не имеют одежды или еды, как это было в 2022 году. Но профессионалов среди них также очень мало.

"Сейчас этот личный состав просачивается малыми группами. Однозначно, он недостаточно подготовлен, но из-за своего большого количества, нам приходится тратить много времени, усилий и энергии для того, чтобы их всех уничтожать", – отметил "Танцор".

Чем отличаются бои в городских застройках?

Боевые действия в городе всегда сложнее в организации и взаимодействии. Коммуникация внутри подразделений, между различными подразделениями должна быть на высоком уровне, ведь оборону делят на кварталы, определенные участки. Часто их могут пересекать смежные силы.

"Здесь основная опасность – это проблемы во взаимодействии. Если взаимодействия не будет, то есть большая вероятность, что смежные подразделения попадут в нашу полосу и не будет понятно, это противник, или наш боец", – заметил военный.

Конечно, определенные обозначения есть, но когда бойцы проводят определенное время на позициях, то по внешнему виду их часто сложно различить.

Еще одна сложность начинается во время зачисток, особенно тогда, когда противник уже определенное время находится на этой территории. Тогда "выбить" его становится очень сложно. Сейчас в Покровске враг не сильно закрепляется, а пытается пройти участки.

Впрочем есть определенное преимущество в обороне. Ведь в городе держать ее можно достаточно длительное время.

Что происходит в Покровске?