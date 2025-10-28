В Покровске видим до 200 русских, это город – главная цель россиян, – Зеленский
- Президент Зеленский заявил, что Покровск является главной целью россиян, и в город проникли около 200 оккупантов, которых фиксируют и уничтожают с помощью дронов.
- На других фронтах, в частности Новопавловском и Сумском, украинские силы успешно сдерживают врага, сохраняя стабильность без существенных изменений.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Покровск сегодня –главная цель россиян. В город проникли около 200 оккупантов.
Вражеские силы распылились в разных районах города. Об этом Зеленский рассказал на встрече с журналистами, передает 24 Канал.
Что Зеленский говорит о ситуации в Покровске?
Президент сообщил, что украинские силы наращивают группировки в Покровске для защиты города. Сейчас около 200 россиян проникли в Покровск. Их фиксируют с помощью дронов.
Их уничтожают сразу после того как находят или как те открывают огонь, выдавая свое расположение.
Покровск на сегодня – главная цель россиян. Они очень хотели, чтобы одной из основных целей был Купянск. Но там они не имеют на сегодня таких возможностей,
– уточнил он.
Он подчеркнул, что Покровск фигурировал во всех планах и приказах россиян. Город хотели оккупировать еще год назад.
Зеленский отмечает, что у Украины нет возможностей выставить против россиян на Покровском направлении равные силы. В то же время даже такое численное преимущество, которое имеет Россия там, не принесло их ожидаемых успехов.
"На мой взгляд, такого результата, который они могут “продать” американцам, у них нет. Они же им показывают карты уже с захваченным Покровском, рассказывают, как они на Днепровщине стоят, как они захватили 90% востока Украины. Это просто ложь", – отметил он.
Зеленский считает, что захват Покровска России нужен только для ярких пропагандистских заголовков о том, что Украина будет терять территории и в дальнейшем, поэтому она якобы должна выйти с востока. Впрочем, удерживание города силами Украины доказывает миру, "что они врут и что надо и стоит продолжать помогать Украине".
Что Зеленский рассказал о других направлениях фронта?
На Новопавловском направлении бои ведутся в 6 населенных пунктах. Ранее их было 4, а до того 8, то есть ситуация остается постоянной. Украинским защитникам удается не допускать расширения проблем на этом направлении.
На Сумском направлении украинские силы продвинулись на 700 метров.
На других направлениях ситуация остается стабильной, враг успехов не имеет. Россия применяла свои ССО, но они были уничтожены, рассказал Зеленский.
Какая ситуация в Покровске?
По информации Генштаба, в Покровске, где продолжаются активные боевые действия, находятся около 200 российских военных. Украинские военные пытаются стабилизировать ситуацию. В Покровске продолжаются стрелковые бои и работают подразделения БпЛА. Оккупанты хотят закрепиться в городской застройке, однако их действия срывают ВСУ.
В 7 корпусе ДШВ заявили, что оккупанты по состоянию на 27 октября полноценно не контролируют ни одного района города. За 25 – 26 октября в Покровске было уничтожено около 40 россиян. В то же время, по словам воинов, оккупанты не пытаются закрепиться в городе, а намерены продвинуться дальше на север. Таким образом силы обороны города распыляются, а россияне пытаются отрезать логистические пути.