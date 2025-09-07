Вскоре тис усилится, – полковник запаса разобрал ситуацию возле Краматорска
- Россияне стягивают силы с Сумского направления в Донецкую область, в частности в агломерацию Краматорск – Славянск – Дружковка, для усиления давления.
- Критическая нехватка воды на Донбассе может быть одной из причин российского наступления, поскольку контроль водовода из Славянска в Донецк является стратегически важным.
Самые горячие бои продолжаются в Донецкой области, в частности на севере области. Именно туда враг стягивает свои силы с других направлений, в частности Сумского.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что под угрозой есть Краматорск. Цинично, но кроме "земли" врагу нужна и вода, с которой на Донбассе проблемы.
Смотрите также Есть несколько моделей, одна из них – "Зефир": Буданов отреагировал на появление у России морских дронов
Какова ситуация возле Краматорска?
Военный эксперт объяснил, что на севере Донецкой области есть агломерация Краматорск – Славянск – Дружковка. Сейчас россияне пытаются продвигаться в направлении Доброполья, немного южнее этой агломерации.
Свитан предположил, что наступление оккупантов может быть связано с критической нехваткой воды на Донбассе. Врагу важно полностью контролировать водовод из Славянска в Донецк. Дойти до Славянска россияне могут пойти с нескольких сторон, самый выгодный для них путь – через Краматорск.
Россияне перебрасывают на север Донетчины войска с Сумского направления. Происходит накопление войск. Именно на этом направлении вскоре давление усилится,
– подчеркнул он.
Продвижение врага возле Краматорска: смотрите на карте
Что происходит на севере Донецкой области: коротко
- 7 корпус ДШВ сообщил, что оккупанты планируют привлечь как можно больше сил и средств для "решающего прорыва" в агломерации Покровск – Краматорск – Славянск.
- Представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский заявил, что оккупанты уже начали создание "коридора" до Доброполья. Если план врага воплотится – он сосредоточится на Мирнограде и Покровске.
- Командир батальона "Внуки Адольфивны" 66 ОМБр Юрий "Юдж" Горобец предположил, что оккупанты не планируют заходить в города, чтобы избежать уличных боев. Говорится и о Славянске и Краматорске, которые враг хочет просто обойти.