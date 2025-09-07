Самые горячие бои продолжаются в Донецкой области, в частности на севере области. Именно туда враг стягивает свои силы с других направлений, в частности Сумского.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что под угрозой есть Краматорск. Цинично, но кроме "земли" врагу нужна и вода, с которой на Донбассе проблемы.

Какова ситуация возле Краматорска?

Военный эксперт объяснил, что на севере Донецкой области есть агломерация Краматорск – Славянск – Дружковка. Сейчас россияне пытаются продвигаться в направлении Доброполья, немного южнее этой агломерации.

Свитан предположил, что наступление оккупантов может быть связано с критической нехваткой воды на Донбассе. Врагу важно полностью контролировать водовод из Славянска в Донецк. Дойти до Славянска россияне могут пойти с нескольких сторон, самый выгодный для них путь – через Краматорск.

Россияне перебрасывают на север Донетчины войска с Сумского направления. Происходит накопление войск. Именно на этом направлении вскоре давление усилится,

– подчеркнул он.

Продвижение врага возле Краматорска: смотрите на карте

Что происходит на севере Донецкой области: коротко