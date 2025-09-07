Найгарячіші бої тривають на Донеччині, зокрема на півночі області. Саме туди ворог стягує свої сили з інших напрямків, зокрема Сумського.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що під загрозою є Краматорськ. Цинічно, але крім "землі" ворогу потрібна і вода, з якою на Донбасі проблеми.

Якою є ситуація біля Краматорська?

Військовий експерт пояснив, що на півночі Донецької області є агломерація Краматорськ – Слов'янськ – Дружківка. Зараз росіяни намагаються просуватись в напрямку Добропілля, трішки південніше від цієї агломерації.

Світан припустив, що наступ окупантів може бути пов'язаний з критичною нестачею води на Донбасі. Ворогу важливо повністю контролювати водовід зі Слов'янська до Донецька. Дійти до Слов'янська росіяни можуть піти з кількох сторін, найвигідніший для них шлях – через Краматорськ.

Росіяни перекидають на північ Донеччини війська з Сумського напрямку. Відбувається накопичення військ. Саме на цьому напрямку невдовзі тиск посилиться,

– наголосив він.

Просування ворога біля Краматорська: дивіться на карті

Що відбувається на півночі Донеччини: коротко