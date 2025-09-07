Окупанти понад півтора року працювали над створенням морських дронів. Про це в інтерв'ю Апостроф TV розповів очільник ГУР, передає 24 Канал.
Як Буданов відреагував на появу у росіян морських дронів?
За словами розвідника, кілька моделей окупантам вдалося "довести до розуму". Зокрема, це морський дрон "Зефір", який було нещодавно застосовано.
Появи у росіян надводних дронів, каже генерал, слід було очікувати. Адже еволюція озброєння не могла оминути й наших ворогів.
Буданов, щоправда, зауважив, що наразі російські моделі дронів не рівня українським Magura, які продовжують вдосконалювати.
Що відомо про розробку окупантами надводних дронів?
- 28 серпня росіяни за допомогою морських дронів уразили український середній розвідувальний корабель "Сімферополь". Внаслідок атаки загинули двоє моряків, є поранені, кілька членів екіпажу вважаються зниклими безвісти.
- На початку серпня голова "Центру радіотехнологій" Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що російська армія розробляє та випробовує безпілотні ударні катери. Він розповідав, що Центр безпілотних систем противника "Рубікон" взяв на озброєння безпілотні ударні катери, аби атакувати українську морську інфраструктуру.
- На початку червня окупанти здійснили невдалу атаку на місто Південне, що в Одеській області. Тоді, ймовірно, ворог використав експериментальний безекіпажний катер (БЕК) типу "Мурена-300".
- На початку травня стало відомо, що Росія розробляє морські дрони "Катран", які можуть бути оснащені великими кулеметами і FPV-дронами.