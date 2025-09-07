Окупанти понад півтора року працювали над створенням морських дронів. Про це в інтерв'ю Апостроф TV розповів очільник ГУР, передає 24 Канал.

Як Буданов відреагував на появу у росіян морських дронів?

За словами розвідника, кілька моделей окупантам вдалося "довести до розуму". Зокрема, це морський дрон "Зефір", який було нещодавно застосовано.

Появи у росіян надводних дронів, каже генерал, слід було очікувати. Адже еволюція озброєння не могла оминути й наших ворогів.

Буданов, щоправда, зауважив, що наразі російські моделі дронів не рівня українським Magura, які продовжують вдосконалювати.

Що відомо про розробку окупантами надводних дронів?