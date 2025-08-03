Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фахівця із систем РЕБ та зв'язку, голову "Центру радіотехнологій" Сергія "Флеша" Бескрестнова.

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Що відомо про російські БЕКи?

Центр безпілотних систем противника "Рубікон" взяв на озброєння безпілотні ударні катери. За словами "Флеша", росіяни вже провели навчання, відпрацювали сценарії. Зараз ведеться робота над покращенням.

Основним завданням називають удари по нашій морській інфраструктурі,

– додав військовий.

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Також цей центр займається технологіями виявлення український ударних катерів з повітря та їх знищення.

"Цим постом я звертаю увагу на появу нової загрози. Хто знає, що таке Рубікон, той розуміє, що все буде серйозно", – попередив "Флеш".

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Бескрестнов наголосив, що потрібно вже розробляти системи пошуку ударних катерів та їх знищення. Він зауважив, що FPV-дів успішно справляються з цими завданнями, однак головне організація.

До речі, нещодавно Сергій Бескрестнов висловився про нові реактивні "Шахеди". На його думку, у реактивних "Шахедів" немає жодної переваги, окрім швидкості. Натомість у них є багато недоліків, зокрема, ціна, маневровість, дальність і керованість.