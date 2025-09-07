Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що під загрозою є Краматорськ. Цинічно, але крім "землі" ворогу потрібна і вода, з якою на Донбасі проблеми.
Дивіться також Є кілька моделей, одна із них – "Зефір": Буданов відреагував на появу у Росії морських дронів
Якою є ситуація біля Краматорська?
Військовий експерт пояснив, що на півночі Донецької області є агломерація Краматорськ – Слов'янськ – Дружківка. Зараз росіяни намагаються просуватись в напрямку Добропілля, трішки південніше від цієї агломерації.
Світан припустив, що наступ окупантів може бути пов'язаний з критичною нестачею води на Донбасі. Ворогу важливо повністю контролювати водовід зі Слов'янська до Донецька. Дійти до Слов'янська росіяни можуть піти з кількох сторін, найвигідніший для них шлях – через Краматорськ.
Росіяни перекидають на північ Донеччини війська з Сумського напрямку. Відбувається накопичення військ. Саме на цьому напрямку невдовзі тиск посилиться,
– наголосив він.
Просування ворога біля Краматорська: дивіться на карті
Що відбувається на півночі Донеччини: коротко
- 7 корпус ДШВ повідомив, що окупанти планують залучити якомога більше сил та засобів для "вирішального прориву" в агломерації Покровськ – Краматорськ – Слов'янськ.
- Речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський заявив, що окупанти вже почали створення "коридору" до Добропілля. Якщо план ворога втілиться – він зосередиться на Мирнограді та Покровську.
- Командир батальйону "Онуки Адольфівни" 66 ОМБр Юрій "Юдж" Горобець припустив, що окупанти не планують заходити в міста, щоб уникнути вуличних боїв. Мовиться і про Слов'янськ та Краматорськ, які ворог хоче просто обійти.