Запорожская АЭС находится без основного источника питания и работает на резервных генераторах. Сейчас российские оккупанты проложили 200 километров электроснабжения, чтобы подключить станцию к своей энергосистеме.

Впоследствии это может привести к тому, что ЗАЭС будет окончательно аннексирована и переведена в энергосистему России. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала назвал способ, как этому помешать.

Читайте также Такого не делал ни один террорист: эксперты разобрали, чем опасны провокации на ЗАЭС

Как можно помешать окончательной аннексии ЗАЭС?

Петр Андрющенко отметил, что россияне за этот год окончательно построили все эти линии электропередач. Они идут из Ростовской области через оккупированные части Донецкой, Запорожской областей, доходят до Мелитополя и почти Энергодара. Именно в Мелитополе расположены подстанции, к которым они приживлены.

Сейчас россияне должны переподключиться к другому питанию на эти подстанции. В течение сентября они неоднократно публично заявляли, что готовы восстановить генерации электричества на Запорожской АЭС на всех 6 реакторах. На одном, как говорили эксперты, это вполне возможно. Был создан искусственный блэкаут.

Причем важно, что блэкаут, то есть точка разъединения питания и связи с ЗАЭС, произошла на территории Энергодара, подконтрольного России. Если бы они хотели, то уже починили бы и обеспечили бы энергоподключение, как это происходило до того,

– подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

Российские спикеры заявляют, что не могут это сделать из-за обстрелов Украины. МАГАТЭ постоянно выражает какую-то обеспокоенность, но ничего не делает. К сожалению, пока все идет по российскому плану.

Думаю, в итоге мы увидим, что ЗАЭС будет окончательно аннексирована и фактически переведена в российские энергосистемы. Как этому можно помешать? Единственный способ – это ударить по этой подстанции в Мелитополе, чтобы она прекратила существовать. Тогда россиянам технически не будет куда присоединиться. Заменить подстанцию – это достаточно долго. Россияне к этому сегодня не готовы,

– считает Андрющенко.

По его словам, таким образом захватчики будут вынуждены по крайней мере на время отказаться от своего плана и снова перейти на подключение питания от Украины.

Ситуация на ЗАЭС: главное