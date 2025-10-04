Запорізька АЕС перебуває без основного джерела живлення і працює на резервних генераторах. Зараз російські окупанти проклали 200 кілометрів електропостачання, щоб під'єднати станцію до своєї енергосистеми.

Згодом це може призвести до того, що ЗАЕС буде остаточно анексована та переведена в енергосистему Росії. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу назвав спосіб, як цьому завадити.

Як можна завадити остаточній анексії ЗАЕС?

Петро Андрющенко зазначив, що росіяни за цей рік остаточно побудували усі ці лінії електропередач. Вони йдуть з Ростовської області через окуповані частини Донецької, Запорізької областей, доходять до Мелітополя та майже Енергодара. Саме у Мелітополі розташовані підстанції, до яких вони приживлені.

Зараз росіяни мають перепідключитися до іншого живлення на ці підстанції. Протягом вересня вони неодноразово публічно заявляли, що готові відновити генерації електрики на Запорізькій АЕС на всіх 6 реакторах. На одному, як казали експерти, це цілком можливо. Був створений штучний блекаут.

Причому важливо, що блекаут, тобто точка роз'єднання живлення та зв’язку із ЗАЕС, сталась на території Енергодару, підконтрольного Росії. Якби вони хотіли, то вже полагодили б та забезпечили б енергопідключення, як це відбувалося до того,

– підкреслив керівник Центру вивчення окупації.

Російські спікери заявляють, що не можуть це зробити через обстріл України. МАГАТЕ постійно висловлює якусь стурбованість, але нічого не робить. На жаль, наразі усе йде за російським планом.

Думаю, у підсумку ми побачимо, що ЗАЕС буде остаточно анексована та фактично переведена у російські енергосистеми. Як цьому можна завадити? Єдиний спосіб – це вдарити по цій підстанції у Мелітополі, щоб вона припинила існувати. Тоді росіянам технічно не буде куди приєднатися. Замінити підстанцію – це досить довго. Росіяни до цього сьогодні не готові,

– вважає Андрющенко.

За його словами, у такий спосіб загарбники будуть змушені принаймні на певний час відмовитися від свого плану та знову перейти на підключення живлення від України.

Ситуація на ЗАЕС: головне