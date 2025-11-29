Ударили со всех сторон, – американистка рассказала, как США воспользовались Миндичгейтом

США предложили свой мирный план для урегулирования войны в Украине, который содержит довольно противоречивые позиции. Интересно, что он появился на фоне большого коррупционного скандала в энергетике.

Предполагают, что так сделали намеренно, чтобы склонить нас к уступкам, а ответственным за это является вице-президент Джей Ди Вэнс. Политолог-американистка Александра Филипенко вспомнила 24 Каналу, что еще накануне вступления в должность Вэнс говорил, что ему безразлично к Украине.

США могли надавить на Украину

Кажется очень странным, что так называемый мирный план появился тогда, когда в Украине возник серьезный внутренний кризис. Его разрабатывали еще несколько недель до того, а опубликовали именно сейчас.

Возникает вопрос, не сделали ли это намеренно, заколотили воду, чтобы в этой мутной воде активно работать. Кажется, что выбрали идеальный момент, а тогда ударили со всех сторон,

– заметила политолог-американистка.

Вероятно, США выждали, чтобы начать действовать в момент слабости нашего государства из-за внутреннего кризиса. Зато для России это оказалось хорошим сценарием. Вероятно, там надеялись заставить Украину вообще отказаться от переговоров. Так Кремль сможет показать наше государство не способным к мирному процессу и компромиссам.

Обратите внимание! 10 ноября НАБУ и САП сообщили об обысках в домах топ-чиновников. Удалось разоблачить преступную сеть, которая ответственна за коррупцию в "Энергоатоме". Они могли нанести государству ущерб на миллионы долларов.

Давление, которое сегодня оказывают на Украину, действительно наталкивает на мысли, что США делают это намеренно. Также влияние Джей Ди Венса остается существенным.

Что предусматривал мирный план США?