Эксперт по безопасности ответил, как скандал с Миндичем может повлиять на обеспечение ВСУ

НАБУ и САП провели масштабную операцию "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Это может по-разному влиять на оборонную отрасль. Однако главное – чтобы это не имело негативного влияния на обеспечение ВСУ.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил 24 Каналу, что сейчас в вопросах изготовления и реализации оружия публичными являются лишь 10%. Важно, чтобы все виновные были наказаны, и был реальный результат, который усилит, а не ослабит нашу военную способность.

"Очень по-разному может влиять. Сколько бы мы ни работали с представителями оборонной сферы, в частности, которые очень плотно связаны с западными спецслужбами, коммуницируется только 10% от тех процессов, которые происходят и сопровождаются изготовлением, реализацией оружия", – сказал он.

Что главное в этой истории?

Сергей Кузан отметил, что пока неизвестно, какой будет результат в этом расследовании. Как известно из публичной информации, против ни одного лица пока не открыто производство, а только по факту.

Очень важно, чтобы у нас были сильные следственные органы, которые реально расследуют, и сильная судебная система, и президент как гарант Конституции, соблюдение правосудия. Тогда мы получим реальный результат, который усилит, а не ослабит нашу военную способность,

– подчеркнул он.

Крайне важно, чтобы все коррупционеры, которые воруют из государственного бюджета, в частности, в оборонной сфере, получили жесткое наказание. Однако главное, чтобы ни один скандал не повлиял именно на обеспечение оружием Сил обороны Украины.

Я верю, что наши и антикоррупционные, и следственные, и судебные органы, будут действовать. Потому что они финансируются на наши с вами налоги. Я очень надеюсь, что в конце мы получим исправление этой ситуации, лучшие условия, больше оружия, больше обеспечения для нашей армии,

– подчеркнул глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

