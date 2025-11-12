Эксперт по безопасности ответил, как скандал с Миндичем может повлиять на обеспечение ВСУ
- Сергей Кузан подчеркнул, что операция "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики не должна негативно повлиять на обеспечение ВСУ.
- Он отметил важность сильных следственных и судебных органов для наказания коррупционеров и повышения военной способности Украины.
НАБУ и САП провели масштабную операцию "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Это может по-разному влиять на оборонную отрасль. Однако главное – чтобы это не имело негативного влияния на обеспечение ВСУ.
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил 24 Каналу, что сейчас в вопросах изготовления и реализации оружия публичными являются лишь 10%. Важно, чтобы все виновные были наказаны, и был реальный результат, который усилит, а не ослабит нашу военную способность.
"Очень по-разному может влиять. Сколько бы мы ни работали с представителями оборонной сферы, в частности, которые очень плотно связаны с западными спецслужбами, коммуницируется только 10% от тех процессов, которые происходят и сопровождаются изготовлением, реализацией оружия", – сказал он.
Что главное в этой истории?
Сергей Кузан отметил, что пока неизвестно, какой будет результат в этом расследовании. Как известно из публичной информации, против ни одного лица пока не открыто производство, а только по факту.
Очень важно, чтобы у нас были сильные следственные органы, которые реально расследуют, и сильная судебная система, и президент как гарант Конституции, соблюдение правосудия. Тогда мы получим реальный результат, который усилит, а не ослабит нашу военную способность,
– подчеркнул он.
Крайне важно, чтобы все коррупционеры, которые воруют из государственного бюджета, в частности, в оборонной сфере, получили жесткое наказание. Однако главное, чтобы ни один скандал не повлиял именно на обеспечение оружием Сил обороны Украины.
Я верю, что наши и антикоррупционные, и следственные, и судебные органы, будут действовать. Потому что они финансируются на наши с вами налоги. Я очень надеюсь, что в конце мы получим исправление этой ситуации, лучшие условия, больше оружия, больше обеспечения для нашей армии,
– подчеркнул глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.
Что известно о скандале?
НАБУ и САП 10 ноября провели серию громких обысков у топ-чиновников. Они публично показали операцию "Мидас", которую готовили последние 15 месяцев. Ее фигурантами стали, в частности, экс-министр энергетики Герман Галущенко, бизнесмен Тимур Миндич, который выехал из Украины за несколько часов до обысков. Также обыски проводились в "Энергоатоме".
НАБУ установило, что группа действующих и бывших должностных лиц, известный бизнесмен и другие лица создали преступную организацию, которая влияла на деятельность государственных компаний, в частности, "Энергоатома".
По данным следствия, участники схемы заставляли поставщиков компании платить 10 – 15% от суммы контракта, чтобы избежать задержек платежей или не потерять статус партнера. Полученные средства проходили через офис в центре Киева, который, по оценкам, легализовал около 100 миллионов долларов. Посредники получали процент от этих "откатов".
По делу о коррупции в энергетике 7 человек получили подозрения. Сообщается, что руководил преступной группировкой бизнесмен, совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич.