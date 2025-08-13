Из-за событий во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве 9 августа против 57 граждан Украины начато производство по депортации с территории страны пребывания.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в комментарии 24 Канала. Такую информацию относительно депортации украинцев из-за соответствующего инцидента приводит Посольство Украины в Польше.

Что говорят в МИД о депортации украинцев?

По данным МИД, посольство в оперативном порядке направило официальные запросы в компетентные органы для выяснения деталей дела. Сейчас подтверждено задержание граждан Украины 1995, 2002 и 2005 годов рождения.

Польские правоохранители инкриминируют им акты агрессии, столкновения с персоналом и демонстрацию запрещенной польским законодательством символики. Дело находится на особом контроле Посольства Украины в Польше,

– говорят в ведомстве.

К слову, ранее о депортации сообщали в PAP. Премьер-министр Польши Туск заявил, что "абсолютно ненужные события", которые возмутили поляков, "достигли своего завершения". В общем против 63 человек начато производство по выезду из страны.

Среди них еще 6 белорусов. Посол Украины в Польше Василий Боднар убежден, что те, кто нарушает закон, должны отвечать за это согласно законодательству Польши. Он также выразил удивление о присутствии украинцев на концерте.